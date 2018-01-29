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  • В Калининграде будут созданы приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

В Калининграде будут созданы приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

29 января 2018, 08:05
10

В планы руководства Калининградской области входит организация дополнительных помещений для временной передержки бездомных собак на период проведения чемпионата мира-2018.

«Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания», – приводит слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова издание «Клопс».

Один из подобных центров будет открыт в Калининграде, еще один – в одном из приморских городов области. Еще сто мест для животных будут оборудованы в приюте в поселке Славянское.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (10)
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Sola
1517205326
Надеюсь, не враньё очередное и собаки останутся живы. >и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания Почему бы не оставить приюты? Блин, чё за фигня?
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vsolon
1517205573
а для людей?
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ALeX-161-rus
1517205634
А потом всех выпустят и х.. с ними скажут.
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Ara Raisovich
1517210576
Так это же для иностранный приезжих собак))
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Cupota
1517212122
Ага, сначала потратим кучу денег на приюты, откормим собак за наш счет, а потом выпустим свору опасных животных на улицу, да? Какой бред! Проблему решат несколько пачек патронов, это дешевле и гораздо надежнее.
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Михаил Шевченко
1517221328
Тоесть сейчас всем пох на этих собак и после ЧМ снова будет пох? По-моему у нас и с людьми также,народ нужен только для пиара политиканов,а как только сюжет отснят и камеры выключаются,всем плевать друг на друга((
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yorgenbarenz
1517634941
Позорище ! В открытую показывают своё гнилое нутро.Карьеристы,очковтиратели и аморальные личности во власти.
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за ЦСКА с 1980г
1517736021
Показуха блин..
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