В Калининграде будут созданы приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

В планы руководства Калининградской области входит организация дополнительных помещений для временной передержки бездомных собак на период проведения чемпионата мира-2018.

«Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания», – приводит слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова издание «Клопс».

Один из подобных центров будет открыт в Калининграде, еще один – в одном из приморских городов области. Еще сто мест для животных будут оборудованы в приюте в поселке Славянское.