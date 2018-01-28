Кришито: «В прошлом сезоне «Спартак» победил заслуженно. Он был самой сильной командой чемпионата»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением об игре «Спартака».

«Каррера? Мы встречаемся с ним регулярно, когда у нас матчи со «Спартаком». Мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга.

Да, в прошлом году это действительно был сюрприз (победа в чемпионате — прим. ред.), не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то «Спартак» был самой сильной командой чемпионата.

Противостояние со «Спартаком» – это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними», — сказал Кришито.

Сегодня Кришито покинул расположение «Зенита» и отправился на лечение в Италию.