Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кришито: «В прошлом сезоне «Спартак» победил заслуженно. Он был самой сильной командой чемпионата»

Кришито: «В прошлом сезоне «Спартак» победил заслуженно. Он был самой сильной командой чемпионата»

28 января 2018, 15:41
10

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением об игре «Спартака».

«Каррера? Мы встречаемся с ним регулярно, когда у нас матчи со «Спартаком». Мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга.

Да, в прошлом году это действительно был сюрприз (победа в чемпионате — прим. ред.), не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то «Спартак» был самой сильной командой чемпионата.

Противостояние со «Спартаком» – это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними», — сказал Кришито.

Сегодня Кришито покинул расположение «Зенита» и отправился на лечение в Италию.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кришито Доменико
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1517144450
Ну ка бы все по делу..., объективненько так...
Ответить
Стикс1905
1517144680
В первом круге правда сильно играли , а во втором не согласен , многие матчи вытащили без особой игры .
Ответить
Сильвербой
1517144833
Трудно не согласиться, раз команда выиграла турнир, значит она была самой сильной на этом этапе!
Ответить
Кафель Безмозгов
1517149790
Он был Великий Клупп !!
Ответить
Розарио Агро
1517150302
Согласен, спартак пёр как танк в прошлом сезоне. Да он и в этом неплохо себя проявляет
Ответить
Promes37
1517150629
Спартак и сейчас самый сильный в лиге , если б вначале чемпионата не раслаблялись на фоне чемпионства , локо б так не оторвался.а по игре все все сами видели в последних дерби , и думаю после перерыва подсократим отрыв . а зенит который год с дорогим составом но даже и близко не чемпионская банда, который год в пролете
Ответить
OfaZavr
1517154163
адекватно и по делу все сказал и справедливо признал силу достойного оппонента.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1517157253
И ЭТО ПРАВИЛЬНО !!!
Ответить
zigbert
1517161514
Объективный ответ,без преувеличения.
Ответить
Spartak 777
1517167536
Неужто ? Доменико респект , умеет признавать собственную слабость и силу соперника ! неожидал ... я думал в Зените все как Аршавин , Быстров , Погребняк , Широков
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
2
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
3
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
8
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Все новости
Все новости
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
8
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
20
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+