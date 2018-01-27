Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Diario Gol: Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта

Diario Gol: Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта

27 января 2018, 13:30
14

Нападающий «Реала» Карим Бензема летом может перейти в «Арсенал».

Сообщается, что француз уже договорился с «канонирами» об условиях личного контракта.

Тем не менее этот вопрос нельзя считать решенным, поскольку мадридцы требуют за 30-летнего футболиста 60 миллионов евро, в то время как лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Бензема провел 22 матча, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Diario Gol
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Реал Бензема Карим
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1517049272
Несоответствие цены и стоимости, желаний и возможностей!
Ответить
серега кашин
1517049914
он то в любом случае сильнее действующих напов арсенала
Ответить
DeStar
1517050635
Слышали уже эти новости недавно, что в арсенал собрался, по итогу не ушел. Хотя поле ухода санчеза возможно арсенал и купит нападающего в этот раз. но бензема....
Ответить
volfrik
1517060644
пусть скорее уходит, его время в Реале вышло, в Арсенале он тоже вряд ли заиграет
Ответить
Fin035
1517061086
Пока Зизу у руля, Бензема вряд ли продадут! Кровь за кровь!)
Ответить
dinar7777dinar
1517061712
ахахахахаххахахах ! я со стула упал когда прочитал это )))) если правда то венгер уже совсем конченный дегенерат )))
Ответить
Hala Madrid
1517063699
Он ещё кому-то интересен
Ответить
Moriak93
1517064368
Бомбардир жжот.Более мусорного источника в мире чем Diario Gol просто нет
Ответить
Forever Blaugrana
1517149229
если кореш Зидан останется в реале то место в основе реала ему обеспечено
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
1
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
5
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
3
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Все новости
Все новости
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+