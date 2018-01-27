Diario Gol: Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта

Нападающий «Реала» Карим Бензема летом может перейти в «Арсенал».

Сообщается, что француз уже договорился с «канонирами» об условиях личного контракта.

Тем не менее этот вопрос нельзя считать решенным, поскольку мадридцы требуют за 30-летнего футболиста 60 миллионов евро, в то время как лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Бензема провел 22 матча, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.