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    Diario Gol: Бензема договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта

    Нападающий «Реала» Карим Бензема летом может перейти в «Арсенал».

    Сообщается, что француз уже договорился с «канонирами» об условиях личного контракта.

    Тем не менее этот вопрос нельзя считать решенным, поскольку мадридцы требуют за 30-летнего футболиста 60 миллионов евро, в то время как лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов.

    В нынешнем сезоне Бензема провел 22 матча, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Diario Gol

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    27.01.2018 13:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 28 января 2018, 17:20

      если кореш Зидан останется в реале то место в основе реала ему обеспечено

      0
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 27 января 2018, 17:46

      Бомбардир жжот.Более мусорного источника в мире чем Diario Gol просто нет

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 27 января 2018, 17:34

      Он ещё кому-то интересен

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 января 2018, 17:01

      ахахахахаххахахах ! я со стула упал когда прочитал это )))) если правда то венгер уже совсем конченный дегенерат )))

      0
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      Рейтинг: -48

      Tigerss > dinar7777dinar 27 января 2018, 22:17

      ты просто татарин и этим все сказано.....

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Tigerss 28 января 2018, 01:15

      а ты черт по жизни и этим все сказанно. чепушило еще тут пукаешь !! не обижайся на правду гавна кусок.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2018, 16:51

      Пока Зизу у руля, Бензема вряд ли продадут! Кровь за кровь!)

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 27 января 2018, 16:44

      пусть скорее уходит, его время в Реале вышло, в Арсенале он тоже вряд ли заиграет

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 27 января 2018, 13:57

      Слышали уже эти новости недавно, что в арсенал собрался, по итогу не ушел. Хотя поле ухода санчеза возможно арсенал и купит нападающего в этот раз. но бензема....

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      Рейтинг: -48

      Tigerss > DeStar 27 января 2018, 15:53

      купят аубамеянга, а это все желтизна

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 13:45

      он то в любом случае сильнее действующих напов арсенала

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      Рейтинг: -48

      Tigerss > серега кашин 27 января 2018, 15:53

      сильнее Ляказетта, ты насмешил, кашин-парашин, спартаковский

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 января 2018, 13:34

      Несоответствие цены и стоимости, желаний и возможностей!

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      Рейтинг: -48

      Tigerss > insider_retro 27 января 2018, 15:52

      Арсенал 3-й по возможностям клуб в Англии, так что ты думаешь не по своим возможностям

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