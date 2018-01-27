Гвардиола: «Ляпорт? Я не говорю про чужих футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о желании клуба приобрести у «Атлетика» из Бильбао защитника Эмерика Ляпорта. По неофициальным данным, манкунианцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста 66 миллионов евро.

«Ляпорт? Я не могу ничего сказать. Он является игроком «Атлетика». Я не говорю о футболистах других команд. Если этот трансфер произойдет, то произойдет, если нет, то нет», – сказал Гвардиола.

Ляпорт в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых отдал две результативные передачи.