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    Гвардиола: «Ляпорт? Я не говорю про чужих футболистов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о желании клуба приобрести у «Атлетика» из Бильбао защитника Эмерика Ляпорта. По неофициальным данным, манкунианцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста 66 миллионов евро.

    «Ляпорт? Я не могу ничего сказать. Он является игроком «Атлетика». Я не говорю о футболистах других команд. Если этот трансфер произойдет, то произойдет, если нет, то нет», – сказал Гвардиола.

    Ляпорт в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 27 января 2018, 12:03

      Тоже мне интриган

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