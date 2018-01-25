Санчес пропустил допинг-контроль из-за перехода в «МЮ»

УЕФА предъявила претензии нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу из-за пропуска допинг-контроля.

Организация планировала взять допинговую пробу у Санчеса, однако во вторник игрок покинул Лондон и отправился в Манчестер. «Арсенал» не проинформировал УЕФА о передвижениях игрока, хотя по регламенту должен был сделать это. «МЮ» и «Арсенал» обязаны предоставить разъяснения ситуации на следующей неделе.

Процедуру допинг-контроля проходят все команды, УЕФА выбирает случайного игрока.