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    Санчес пропустил допинг-контроль из-за перехода в «МЮ»

    УЕФА предъявила претензии нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу из-за пропуска допинг-контроля.

    Организация планировала взять допинговую пробу у Санчеса, однако во вторник игрок покинул Лондон и отправился в Манчестер. «Арсенал» не проинформировал УЕФА о передвижениях игрока, хотя по регламенту должен был сделать это. «МЮ» и «Арсенал» обязаны предоставить разъяснения ситуации на следующей неделе.

    Процедуру допинг-контроля проходят все команды, УЕФА выбирает случайного игрока.

    Источник: Sport.es

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    25.01.2018 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 января 2018, 10:31

      Вы сами себе противоречите.
      "УЕФА предъявила претензии нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу"
      "«Арсенал» не проинформировал УЕФА о передвижениях игрока, хотя по регламенту должен был сделать это. «МЮ» и «Арсенал» обязаны предоставить разъяснения ситуации на следующей неделе."

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