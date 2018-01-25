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Фернандеш: «Балотелли — не главная угроза «Ниццы»

25 января 2018, 21:52
2

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

– Первый официальный матч в 2018 году «Локо» проведет против «Ниццы» в Лиге Европы. Как оцениваете соперника?

– Сильная команда, которая умеет обращаться с мячом, любит владеть инициативой. «Ницца» может доставить много проблем. Но я считаю, у нас хорошие шансы пройти дальше.

– Балотелли – главная угроза?

– Не главная, просто основной нападающий команды. А вот под ним действуют несколько хороших футболистов, которые и создают все опасные моменты. Балотелли остается лишь завершать атаки.

– Победа в Лиге Европы – это фантастика?

– Думаю, нам будет очень сложно завоевать трофей. Даже если покажем свой лучший футбол и сыграем все матчи с максимальной концентрацией. В турнире есть очень сильные команды уровня Лиги чемпионов. Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом.

Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Ницца Фернандеш Мануэль Балотелли Марио
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1516906942
Лазурный берег надо походить.
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gunstilzit
1516909937
Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом. Молодец!Всё по делу,без шапкозакидательства.
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