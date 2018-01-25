14 лет назад нападающий «Бенфики» Фехер умер от остановки сердца во время матча

Если так и дальше будут тут такой бред (царство ему небесное ,пусть земля будет ему пухом , не имеет к нему никакого отношения, я к бомбардиру) то я больше не стану заходить сюда , потому что в последнее время часто о таком пишут , а это давит психологически на человека .Так что перестаньте тут такой чушь нести .
Лутше что-то полезное и чтобы мораль поднималась.
Когда ты болеешь депрессией и читаешь такое оно удвойняется .
Раньше когда грустно то заходил почитать на сокере и мне сразу становилось хорошо.
Так что бомбардир пожалуста перестаньте тут такое писать
Экс-защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рикарду Роша сообщил о 14 годовщине смерти Миклоша Фехера.
Венгр скончался 25 января 2004 года во время матча 19 тура чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» – «Бенфика». Нападающий вышел на замену на 59 минуте и в концовке основного времени отдал голевую передачу на Фернанду Агияра.
Фехер нарушил правила в следующей атаке соперника и после получения желтой карточки упал на газон без дыхания. Футболист был доставлен в местный госпиталь, где врачи диагностировали смерть 24-летнего футболиста после нескольких остановок сердца.
По распространенной версии, Фехер болел гипертрофической кардимиопатией – болезнью, несовместимой с профессиональным спортом.
В октябре 2009 года на «Эштадиу да Луш» был открыт монумент в память о Фехере.
Sempre recordado e jamais esquecido Always remembered and never forgotten #MiklosFeher #29 pic.twitter.com/Kup02Rapzc— Ricardo Rocha (@R3Rocha) 25 января 2018 г.