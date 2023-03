14 лет назад нападающий «Бенфики» Фехер умер от остановки сердца во время матча

Экс-защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рикарду Роша сообщил о 14 годовщине смерти Миклоша Фехера.

Венгр скончался 25 января 2004 года во время матча 19 тура чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» – «Бенфика». Нападающий вышел на замену на 59 минуте и в концовке основного времени отдал голевую передачу на Фернанду Агияра.

Фехер нарушил правила в следующей атаке соперника и после получения желтой карточки упал на газон без дыхания. Футболист был доставлен в местный госпиталь, где врачи диагностировали смерть 24-летнего футболиста после нескольких остановок сердца.

По распространенной версии, Фехер болел гипертрофической кардимиопатией – болезнью, несовместимой с профессиональным спортом.

В октябре 2009 года на «Эштадиу да Луш» был открыт монумент в память о Фехере.

Sempre recordado e jamais esquecido Always remembered and never forgotten #MiklosFeher #29 pic.twitter.com/Kup02Rapzc