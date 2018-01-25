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    14 лет назад нападающий «Бенфики» Фехер умер от остановки сердца во время матча

    Экс-защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рикарду Роша сообщил о 14 годовщине смерти Миклоша Фехера.

    Венгр скончался 25 января 2004 года во время матча 19 тура чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» – «Бенфика». Нападающий вышел на замену на 59 минуте и в концовке основного времени отдал голевую передачу на Фернанду Агияра.

    Фехер нарушил правила в следующей атаке соперника и после получения желтой карточки упал на газон без дыхания. Футболист был доставлен в местный госпиталь, где врачи диагностировали смерть 24-летнего футболиста после нескольких остановок сердца.

    По распространенной версии, Фехер болел гипертрофической кардимиопатией – болезнью, несовместимой с профессиональным спортом.

    В октябре 2009 года на «Эштадиу да Луш» был открыт монумент в память о Фехере.

    Источник: Twitter

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    25.01.2018 18:25
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 25 января 2018, 22:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если так и дальше будут тут такой бред (царство ему небесное ,пусть земля будет ему пухом , не имеет к нему никакого отношения, я к бомбардиру) то я больше не стану заходить сюда , потому что в последнее время часто о таком пишут , а это давит психологически на человека .Так что перестаньте тут такой чушь нести .
      Лутше что-то полезное и чтобы мораль поднималась.
      Когда ты болеешь депрессией и читаешь такое оно удвойняется .
      Раньше когда грустно то заходил почитать на сокере и мне сразу становилось хорошо.
      Так что бомбардир пожалуста перестаньте тут такое писать

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 25 января 2018, 21:56

      Как с такой проблемой человек столько играл в профессионалах, неужели и разу не проверялся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 января 2018, 20:38

      Зачем эта тема тут ? Не понимаю

      -3
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      ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов > Axe111 25 января 2018, 21:44

      Вспомнить футболиста почтить его память

      6
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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > Axe111 26 января 2018, 05:27

      зачем ты здесь? я не понимаю

      2
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 25 января 2018, 19:57

      14 лет прошло.... помню как вчера

      6
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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > olic29ivica 26 января 2018, 00:40

      Аналогично...парень за Рому хотел играть

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