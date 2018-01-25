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  • 14 лет назад нападающий «Бенфики» Фехер умер от остановки сердца во время матча

14 лет назад нападающий «Бенфики» Фехер умер от остановки сердца во время матча

25 января 2018, 18:25
7

Экс-защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рикарду Роша сообщил о 14 годовщине смерти Миклоша Фехера.

Венгр скончался 25 января 2004 года во время матча 19 тура чемпионата Португалии «Витория Гимараеш» – «Бенфика». Нападающий вышел на замену на 59 минуте и в концовке основного времени отдал голевую передачу на Фернанду Агияра.

Фехер нарушил правила в следующей атаке соперника и после получения желтой карточки упал на газон без дыхания. Футболист был доставлен в местный госпиталь, где врачи диагностировали смерть 24-летнего футболиста после нескольких остановок сердца.

По распространенной версии, Фехер болел гипертрофической кардимиопатией – болезнью, несовместимой с профессиональным спортом.

В октябре 2009 года на «Эштадиу да Луш» был открыт монумент в память о Фехере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Португалия. Примейра Бенфика Венгрия
Комментарии (7)
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olic29ivica
1516899449
14 лет прошло.... помню как вчера
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Axe111
1516901889
Зачем эта тема тут ? Не понимаю
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Avaretz
1516906580
Как с такой проблемой человек столько играл в профессионалах, неужели и разу не проверялся
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sachsen-leipzig
1516908916
Если так и дальше будут тут такой бред (царство ему небесное ,пусть земля будет ему пухом , не имеет к нему никакого отношения, я к бомбардиру) то я больше не стану заходить сюда , потому что в последнее время часто о таком пишут , а это давит психологически на человека .Так что перестаньте тут такой чушь нести . Лутше что-то полезное и чтобы мораль поднималась. Когда ты болеешь депрессией и читаешь такое оно удвойняется . Раньше когда грустно то заходил почитать на сокере и мне сразу становилось хорошо. Так что бомбардир пожалуста перестаньте тут такое писать
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