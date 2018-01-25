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    Врач сборной России – о допинге: «Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о том, повлияет ли ситуация с допингом в российском спорте на футбол.

    «Я надеюсь, что в футболе таких проблем не будет. Я пять лет работаю в сборной, и мы никогда ничего запрещенного не делали, сотни раз сдавали различные пробы. Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет. За счет образовательной работы, надеюсь, их и не будет.

    С другой стороны, не все от нас зависит. Не нам об этом судить, но я как болельщик вижу ситуацию с Олимпиадой: что-то там происходит. Но, повторюсь, надеюсь, в футболе мы этого избежим, потому что никаких предпосылок для этого нет», – сказал Безуглов.

    По последним данным, допинг-пробы, которые не оказалось в РУСАДА после запроса ФИФА, не принадлежат россиянам.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2018 12:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 26 января 2018, 20:26

      Конечно там наши в этой ФИФЕ настолько всех озолотили, что никто и вякать не будет. И к тому же сама ФИФА уже давно сжалилась над нами - говорят ну дайте русским бревнам хотя бы допинг чтобы хоть какой-то у них был шанс обыграть Египет и Саудовскую Аравию

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:36

      за ними не заржавеет еще успеют свинью подложить.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2018, 14:38

      Ближе к ЧМ - говнеца подкинут однозначно - надо быть готовыми !!!

      3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 января 2018, 14:31

      Если даже нет эти западные сучки все равно будут портит праздник нам

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 января 2018, 13:03

      Всё будет так же , как после олимпиады в Сочи : сразу найдут допинг , дадут выиграть бронзу и унизительно отберут.

      -1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod > lekseij2007 26 января 2018, 09:56

      К сожалению,до бронзы дело не дойдет!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 12:55

      Думаю, что будут и вопросы и проблемы!
      Британцы или кто-то с их подачи, наверняка инициируют геморрой для сборной, федерации и отдельных игроков!
      Надо не тешить себя спокойствием и не сиськи разминать, а готовится к серьёзным юридическим противостояниям!!!!

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > insider_retro 25 января 2018, 13:13

      Согласен. Пока вопросов нет но чем Ближе ЧМ тем вопросов больше. А в самый последний момент отстранения пойдут без объяснений!

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