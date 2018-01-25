Врач сборной России – о допинге: «Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет»

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о том, повлияет ли ситуация с допингом в российском спорте на футбол.

«Я надеюсь, что в футболе таких проблем не будет. Я пять лет работаю в сборной, и мы никогда ничего запрещенного не делали, сотни раз сдавали различные пробы. Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет. За счет образовательной работы, надеюсь, их и не будет.

С другой стороны, не все от нас зависит. Не нам об этом судить, но я как болельщик вижу ситуацию с Олимпиадой: что-то там происходит. Но, повторюсь, надеюсь, в футболе мы этого избежим, потому что никаких предпосылок для этого нет», – сказал Безуглов.

По последним данным, допинг-пробы, которые не оказалось в РУСАДА после запроса ФИФА, не принадлежат россиянам.