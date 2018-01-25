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  • Врач сборной России – о допинге: «Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет»

Врач сборной России – о допинге: «Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет»

25 января 2018, 12:39
8

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о том, повлияет ли ситуация с допингом в российском спорте на футбол.

«Я надеюсь, что в футболе таких проблем не будет. Я пять лет работаю в сборной, и мы никогда ничего запрещенного не делали, сотни раз сдавали различные пробы. Со стороны УЕФА и ФИФА никаких вопросов к нам нет. За счет образовательной работы, надеюсь, их и не будет.

С другой стороны, не все от нас зависит. Не нам об этом судить, но я как болельщик вижу ситуацию с Олимпиадой: что-то там происходит. Но, повторюсь, надеюсь, в футболе мы этого избежим, потому что никаких предпосылок для этого нет», – сказал Безуглов.

По последним данным, допинг-пробы, которые не оказалось в РУСАДА после запроса ФИФА, не принадлежат россиянам.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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insider_retro
1516874130
Думаю, что будут и вопросы и проблемы! Британцы или кто-то с их подачи, наверняка инициируют геморрой для сборной, федерации и отдельных игроков! Надо не тешить себя спокойствием и не сиськи разминать, а готовится к серьёзным юридическим противостояниям!!!!
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lekseij2007
1516874607
Всё будет так же , как после олимпиады в Сочи : сразу найдут допинг , дадут выиграть бронзу и унизительно отберут.
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Tajik-za Zenit
1516879907
Если даже нет эти западные сучки все равно будут портит праздник нам
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Zenmaster
1516880320
Ближе к ЧМ - говнеца подкинут однозначно - надо быть готовыми !!!
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OfaZavr
1516894579
за ними не заржавеет еще успеют свинью подложить.
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Loxxam
1516987578
Конечно там наши в этой ФИФЕ настолько всех озолотили, что никто и вякать не будет. И к тому же сама ФИФА уже давно сжалилась над нами - говорят ну дайте русским бревнам хотя бы допинг чтобы хоть какой-то у них был шанс обыграть Египет и Саудовскую Аравию
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