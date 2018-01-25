Семак: «Никто не любит сборы из-за монотонной работы и постоянных тренировок»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак назвал нормальной подготовку своей команды на сборе на Кипре.

«Сбор проходит в рабочем режиме — место для всей команды привычное, требования знакомы, поэтому все нормально. Понятно, что никто не любит сборы из-за монотонной работы и двухразовых постоянных тренировок. Но никаких упаднических настроений в команде нет, на мой взгляд, все хорошо.

После проведенного медицинского обследования нужно подготовить всех футболистов к той работе, которая их ждет на втором и третьем сборах. Необходимо набрать общую функциональную подготовку и подравнять физическое состояние. Кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее.

Как правило, одной недели достаточно, чтобы подвести всех к приемлемой спортивной форме, когда можно играть, выполнять упражнения и приступать к специфической работе», – рассказал Семак.

После 20-ти туров «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 27-ю очками.