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    Семак: «Никто не любит сборы из-за монотонной работы и постоянных тренировок»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак назвал нормальной подготовку своей команды на сборе на Кипре.

    «Сбор проходит в рабочем режиме — место для всей команды привычное, требования знакомы, поэтому все нормально. Понятно, что никто не любит сборы из-за монотонной работы и двухразовых постоянных тренировок. Но никаких упаднических настроений в команде нет, на мой взгляд, все хорошо.

    После проведенного медицинского обследования нужно подготовить всех футболистов к той работе, которая их ждет на втором и третьем сборах. Необходимо набрать общую функциональную подготовку и подравнять физическое состояние. Кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее.

    Как правило, одной недели достаточно, чтобы подвести всех к приемлемой спортивной форме, когда можно играть, выполнять упражнения и приступать к специфической работе», – рассказал Семак.

    После 20-ти туров «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 27-ю очками.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2018 09:20
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