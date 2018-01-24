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    Витсель не исключил своего возвращения в «Зенит»

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель не исключил, что может вернуться в «Зенит».

    Напомним, 29-летний бельгиец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2017 год.

    – Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?

    – Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира… See you in Russia!

    Источник: Sport24

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    24.01.2018 10:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 января 2018, 19:04

      Лучше бы Халк вернулся! Его действительно очень не хватает. А Витсель как-то и не запомнился ничем, кроме причёски и собак своих разве что.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 января 2018, 11:49

      Че финансы поют романсы ???))) или давай расскажи как ты с детства за Зенит )))

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Spartak 777 24 января 2018, 13:02

      Да нет. Он конечно же за Спартак. Как же иначе. И с самого малолетства.

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Zeff 24 января 2018, 13:14

      О , так по твоему у него есть мозги ?)))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zeff 24 января 2018, 13:21

      че вы всё питерские такие стрелочники???

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 24 января 2018, 15:19

      А мы все Спартак любим. 5:0, 5:1.

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Zeff 24 января 2018, 18:36

      как 10 раз чемпионами станете , тогда и будет разговор , а пока сидите и плачте )))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Spartak 777 24 января 2018, 21:02

      Плакать это Ваше.

      0
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 24 января 2018, 11:41

      Вот так новость, опять наверное журналисты вырезали фразу из интервью и отредактировали данным образом

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 24 января 2018, 11:36

      А че последнюю фразу не перевели? У модератора нет знаний Английского?) Кого берете непонятно. Ладно подскажу немощным. "Увидимся в России"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > acor94 24 января 2018, 12:13

      Спасибо, Кэп.

      2
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 24 января 2018, 11:16

      Ок. Давай приезжай дружище и собери в кучу команду

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VIKZH 24 января 2018, 13:22

      Чтобы собрать зинет,нужен не витсель,а убрать газпёрм из самого зинета

      -1
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