Витсель не исключил своего возвращения в «Зенит»

Лучше бы Халк вернулся! Его действительно очень не хватает. А Витсель как-то и не запомнился ничем, кроме причёски и собак своих разве что.
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель не исключил, что может вернуться в «Зенит».
Напомним, 29-летний бельгиец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2017 год.
– Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?
– Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира… See you in Russia!