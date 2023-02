Витсель не исключил своего возвращения в «Зенит»

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель не исключил, что может вернуться в «Зенит».

Напомним, 29-летний бельгиец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2017 год.

– Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?

– Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира… See you in Russia!