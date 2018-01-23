Кришито останется в «Зените» до лета

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет клуб до лета. Таким образом, 31-летний футболист отработает свой контракт, который истекает в июне, до конца.

По информации источника, итальянец в нынешнее трансферное окно отверг предложение от одного из клубов ОАЭ.

Также сообщается, что «Дженоа», куда хочет вернуться игрок, не имеет возможности оформить трансфер защитника зимой по финансовым причинам. Поэтому генуэзцы будут ждать до лета, когда Кришито станет свободным агентом.

Напомним, футболист перебрался в стан сине-бело-голубых из «Дженоа» в июле 2011 года.