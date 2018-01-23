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Кришито останется в «Зените» до лета

23 января 2018, 13:35
8

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет клуб до лета. Таким образом, 31-летний футболист отработает свой контракт, который истекает в июне, до конца.

По информации источника, итальянец в нынешнее трансферное окно отверг предложение от одного из клубов ОАЭ.

Также сообщается, что «Дженоа», куда хочет вернуться игрок, не имеет возможности оформить трансфер защитника зимой по финансовым причинам. Поэтому генуэзцы будут ждать до лета, когда Кришито станет свободным агентом.

Напомним, футболист перебрался в стан сине-бело-голубых из «Дженоа» в июле 2011 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (8)
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lotsman
1516705414
Обо всём этом Кришито говорил ещё в прошлом году, когда ему были предложения из разных клубов. Он тогда ещё сказал, что отработает контракт и вернётся в свой клуб, чтобы отыграть до конца карьеры на Родине.
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Jenea83
1516706106
где то это уже писали. и не один раз)
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нейтральныйкакникто
1516706921
Денег заработал , думаю достаточно -пора и домой, нечего скитаться по азиям и востокам. Молодец.
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neveldomha
1516709169
Вряд ли Кришито откажется от лиги чемпионов, ради клуба, который даже в лигу европы не попадает. Есть только одно объяснение - ждет предложение на повышение оклада. Если Манчини остается, то есть отличный шанс поторговаться.
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Zenmaster
1516710281
До лета будет играть -- это уже хорошо !!! Что будет дальше ? -- летом узнаем !
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qwera 1969
1516721828
Не понимаю, че в нем хорошего? Анюков гораздо лучше....
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