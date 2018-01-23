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    Кришито останется в «Зените» до лета

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет клуб до лета. Таким образом, 31-летний футболист отработает свой контракт, который истекает в июне, до конца.

    По информации источника, итальянец в нынешнее трансферное окно отверг предложение от одного из клубов ОАЭ.

    Также сообщается, что «Дженоа», куда хочет вернуться игрок, не имеет возможности оформить трансфер защитника зимой по финансовым причинам. Поэтому генуэзцы будут ждать до лета, когда Кришито станет свободным агентом.

    Напомним, футболист перебрался в стан сине-бело-голубых из «Дженоа» в июле 2011 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.01.2018 13:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:37

      Не понимаю, че в нем хорошего? Анюков гораздо лучше....

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 15:24

      До лета будет играть -- это уже хорошо !!! Что будет дальше ? -- летом узнаем !

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 января 2018, 15:06

      Вряд ли Кришито откажется от лиги чемпионов, ради клуба, который даже в лигу европы не попадает. Есть только одно объяснение - ждет предложение на повышение оклада. Если Манчини остается, то есть отличный шанс поторговаться.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > neveldomha 23 января 2018, 15:13

      Есть второе объяснение - человек хочет играть там, где он хочет играть...

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > la verdad 24 января 2018, 10:38

      Нет. Агент Кришито мои слова сегодня подтвердил.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 января 2018, 14:28

      Денег заработал , думаю достаточно -пора и домой, нечего скитаться по азиям и востокам. Молодец.

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 января 2018, 14:15

      где то это уже писали. и не один раз)

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 23 января 2018, 14:03

      Обо всём этом Кришито говорил ещё в прошлом году, когда ему были предложения из разных клубов. Он тогда ещё сказал, что отработает контракт и вернётся в свой клуб, чтобы отыграть до конца карьеры на Родине.

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