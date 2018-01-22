Заболотный: «Разгром «Копенгагена»? Приятно, когда люди рядом понимают тебя, понимают, как играть» 

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после товарищеского матча против «Копенгагена» (5:0). Игрок забил свой первый гол за санкт-петербургскую команду.

«Хорошее видение футбола. Приятно, когда люди рядом понимают тебя, понимают, как играть. Сыгранность приходит очень быстро. Как вы успели заметить, хорошо сыграли и первый, и второй таймы. Все идет своим чередом, все правильно», — сказал Заболотный.

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в зимнее трансферное окно.