Гранквист ещe не определился со своим будущим в «Краснодаре»

Агент защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста Мартин Далин заявил, что вопрос об уходе 32-летнего игрока из клуба остается открытым.

Действующий контракт шведа с «быками» рассчитан до июня нынешнего года.

«На сегодняшний день мы не знаем, продолжит ли Андреас карьеру в «Краснодаре». Данный вопрос все еще на стадии обсуждения. Мы открыты для любых переговоров. Хочет ли Гранквист остаться? Он пока не решил», – сказал Далин.

Гранквист защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.