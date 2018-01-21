Аллегри: «Ювентус» идет хорошо, но «Наполи» убегает вперед, как кролик»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о шансах команды победить в чемпионате Италии.

«Мы знаем, что для победы в чемпионате Италии нам нужно будет сделать что-то выдающееся, потому что «Наполи» уже набрал 51 очко. Сейчас у нас на два очка больше, чем на той же стадии в прошлом сезоне.

«Ювентус» идет хорошо, но «Наполи» убегает вперед, как кролик. Сейчас мы сконцентрированы на гонке.

Нам надо оставаться спокойными и терпеливыми, потому что момент истины будет в очной встрече в апреле. Мы должны быть на пике форме к этому моменту», — сказал Аллегри.

«Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко. «Ювентус» с 50-ю очками идет вторым.