Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Я сбрею усы, если сборная России выиграет ЧМ»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сказал, что сбреет усы, если национальная команда выиграет домашний чемпионат мира.

    — В 2005 году была эта знаменитая байка, Вам она уже надоела, что Вы сбреете усы, если выиграете в финале Кубка УЕФА у «Спортинга». Вы говорили, что этого не было.

    — Я и сейчас подтверждаю.

    — Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году…

    — Можете не продолжать. Обязательно сделаю, что Вы говорите…

    — Нет, обязательно скажите, что вы сделаете.

    — Если сборная России станет чемпионом мира, то я сделаю, что Вы говорите.

    _ Обязательно сбреете усы?

    — Да.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соперниками россиян по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: НТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2018 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 января 2018, 13:10

      Уже обещал , когда кубок УЕФА выйграют сбрить! не сдержал обещание! а тут его и настигла карма! что всё дальше под откос пошло! с Аланией не получилось, в РФС не берут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 января 2018, 23:09

      Стало быть, усы выростут до пояса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 22 января 2018, 21:22

      наверно надоели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 21:03

      его в думу не пустят без усов не тот пес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 января 2018, 09:15

      Можно было даже согласиться на стрижку наголо при нынешнем состоянии сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 января 2018, 20:35

      Как же он уверен, что сборной России ничего не светит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 21 января 2018, 19:09

      Быть вашим усам,сеньор, длиннющими, как у таракана!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 января 2018, 17:45

      Лучше полай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 января 2018, 17:20

      Ты вспомни, как перед финалом Кубка УЕФА сезона 2004-05 ты обещал то же самое, трепло усатое!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 21 января 2018, 17:07

      бла бла бла

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11