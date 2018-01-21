Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев: «Я сбрею усы, если сборная России выиграет ЧМ»

21 января 2018, 14:19
32

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сказал, что сбреет усы, если национальная команда выиграет домашний чемпионат мира.

— В 2005 году была эта знаменитая байка, Вам она уже надоела, что Вы сбреете усы, если выиграете в финале Кубка УЕФА у «Спортинга». Вы говорили, что этого не было.

— Я и сейчас подтверждаю.

— Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году…

— Можете не продолжать. Обязательно сделаю, что Вы говорите…

— Нет, обязательно скажите, что вы сделаете.

— Если сборная России станет чемпионом мира, то я сделаю, что Вы говорите.

_ Обязательно сбреете усы?

— Да.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соперниками россиян по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: НТВ
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DZHEK_VOROBEY1987
1516533701
Да твои усы на хрен никому не нужны.
Ответить
пряник929
1516534624
Живи спокойно, твоим усам никто не угрожает.....
Ответить
ROSTOV SUPER
1516535134
Я смело могу пообещать , что если наши выиграют ЧМ - 2018 , я застрелюсь !
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1516535191
Во второй раз ему уже никто не поверит
Ответить
kykyi
1516537009
Клоун и пустобрех.
Ответить
Вит65
1516538936
Один раз уже обещал, когда ЦСКА взял Лигу Европы. И нарушил свое обещание. Единожды солгав, солжешь и дважды. Не верю!!!!!! МОДЕРАТОРАМ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙТЕ ПОЧИТАТЬ МОЙ КОММЕНТАРИЙ ГАЗЗАЕВУ! ЧЕРЕЗ МАТЧ ТВ ИЛИ КАК ТАМ? Я ЛИЧНО СЛЫШАЛ, ЧТО ОН ТОГДА ОБЕЩАЛ СБРИТЬ УСЫ, ПУСТЬ НЕ ВРЕТ!!! УВАЖАЮ ГАЗЗАЕВА, НО ВРАТЬ НЕХОРОШО!
Ответить
SanInstructor
1516539392
знакомая песня, где то я уже её слышал
Ответить
Zenmaster
1516539442
Смело обещаю -- если наши выиграют -- выпивать перестану !!!
Ответить
docndoc
1516550983
Быть вашим усам,сеньор, длиннющими, как у таракана!!)))
Ответить
Avaretz
1516556126
Как же он уверен, что сборной России ничего не светит
Ответить
Главные новости
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
10
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
3
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
14
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
17
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+