Газзаев: «Я сбрею усы, если сборная России выиграет ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сказал, что сбреет усы, если национальная команда выиграет домашний чемпионат мира.

— В 2005 году была эта знаменитая байка, Вам она уже надоела, что Вы сбреете усы, если выиграете в финале Кубка УЕФА у «Спортинга». Вы говорили, что этого не было.

— Я и сейчас подтверждаю.

— Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году…

— Можете не продолжать. Обязательно сделаю, что Вы говорите…

— Нет, обязательно скажите, что вы сделаете.

— Если сборная России станет чемпионом мира, то я сделаю, что Вы говорите.

_ Обязательно сбреете усы?

— Да.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соперниками россиян по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.