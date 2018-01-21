Газзаев: «Я сбрею усы, если сборная России выиграет ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сказал, что сбреет усы, если национальная команда выиграет домашний чемпионат мира.
— В 2005 году была эта знаменитая байка, Вам она уже надоела, что Вы сбреете усы, если выиграете в финале Кубка УЕФА у «Спортинга». Вы говорили, что этого не было.
— Я и сейчас подтверждаю.
— Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году…
— Можете не продолжать. Обязательно сделаю, что Вы говорите…
— Нет, обязательно скажите, что вы сделаете.
— Если сборная России станет чемпионом мира, то я сделаю, что Вы говорите.
_ Обязательно сбреете усы?
— Да.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соперниками россиян по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
Источник: НТВ