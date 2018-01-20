Бундеслига. «Боруссия» без Обамеянга сыграла вничью в Берлине

Встреча «Герты» и «Боруссии» в 19 туре чемпионата Германии завершилась со счетом 1:1. За хозяев забил нападающий Дави Зелке, у гостей отличился полузащитник Синдзи Кагава.

Дортмундский клуб набрал 30 очков и подвинул «Шальке-04» с третьего места в турнирной таблице. У «Герты» – 25 баллов и 11 строчка.

В заявке «Боруссии» отсутствовал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который может стать игроком «Арсенала».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Герта – Боруссия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Зелке, 46; 1:1 – Кагава, 71.

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