Агент Маркова: «Было бы непорядочно переходить в «Зенит» имея договоренность с «Динамо»

Андрей Талаев, агент Евгения Маркова, рассказал, почему между «Динамо» и «Зенитом» его клиент выбрал московский клуб.

«Разговоры о том, что «Зенит» хочет воспользоваться опцией обратного выкупа контракта, появились после предложения от «Динамо». На тот момент Евгений уже дал добро, и было бы непорядочно менять решение, независимо от предложенных финансовых условий.

По поводу срока контракта информация конфиденциальна», – сказал Талаев.

Ранее генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев прокомментировал покупку 23-летнего форварда.