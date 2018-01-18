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  • Агент Маркова: «Было бы непорядочно переходить в «Зенит» имея договоренность с «Динамо»

Агент Маркова: «Было бы непорядочно переходить в «Зенит» имея договоренность с «Динамо»

18 января 2018, 16:53
4

Андрей Талаев, агент Евгения Маркова, рассказал, почему между «Динамо» и «Зенитом» его клиент выбрал московский клуб.

«Разговоры о том, что «Зенит» хочет воспользоваться опцией обратного выкупа контракта, появились после предложения от «Динамо». На тот момент Евгений уже дал добро, и было бы непорядочно менять решение, независимо от предложенных финансовых условий.

По поводу срока контракта информация конфиденциальна», – сказал Талаев.

Ранее генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев прокомментировал покупку 23-летнего форварда.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Динамо Марков Евгений
Комментарии (4)
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FanatSerj
1516284264
Если уж срок контракта конфиденциален, то о сумме контракта вообще упоминать нельзя ? )))
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mialkov
1516286333
Порядочность в нынешнее время явление редкое, поэтому Маркову большой респект и удачных выступлений за Динамо!
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anatolich72
1516286387
Зенит и порядочно это несовместимые понятия.
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OfaZavr
1516289934
вот молодец что порядочность для него не пустой звук, надеюсь заиграет в Динамо.
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