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    Агент Маркова: «Было бы непорядочно переходить в «Зенит» имея договоренность с «Динамо»

    Андрей Талаев, агент Евгения Маркова, рассказал, почему между «Динамо» и «Зенитом» его клиент выбрал московский клуб.

    «Разговоры о том, что «Зенит» хочет воспользоваться опцией обратного выкупа контракта, появились после предложения от «Динамо». На тот момент Евгений уже дал добро, и было бы непорядочно менять решение, независимо от предложенных финансовых условий.

    По поводу срока контракта информация конфиденциальна», – сказал Талаев.

    Ранее генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев прокомментировал покупку 23-летнего форварда.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2018 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:38

      вот молодец что порядочность для него не пустой звук, надеюсь заиграет в Динамо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 17:39

      Зенит и порядочно это несовместимые понятия.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 января 2018, 17:38

      Порядочность в нынешнее время явление редкое, поэтому Маркову большой респект и удачных выступлений за Динамо!

      8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 17:04

      Если уж срок контракта конфиденциален, то о сумме контракта вообще упоминать нельзя ? )))

      1
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