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Роналдиньо написал текст о завершении карьеры

18 января 2018, 16:33
13

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал письмо об уходе из футбола.

«Боже, спасибо тебе за жизнь, которую ты мне дал. Благодарю за семью, друзей и свою единственную профессию. После 30 без малого лет я прощаюсь со своей главной мечтой, которая воплотилась в жизнь. На протяжении 20 лет я профессионально делал то, что люблю больше всего на свете. Еще 10 лет ушло на подготовку.

Я жил мечтой ребенка. Поездки, победы, поражения, ничьи, национальные гимны, входы на стадион, раздевалки, подтрибунные помещения, все мои бутсы, все хорошие и плохие комбинации, мои личные награды, звезды, с которыми я играл. Это было прекрасно!

На пути ко всему этому меня поддерживали мой отец и остальные члены семьи. Их коллективное усилие превратилось в очень красивую историю.

Вы знаете, что я скромный человек и не люблю много говорить, но я хочу от чистого сердца поблагодарить вас всех. Тренеров, представителей футбольных союзов, болельщиков моих и других клубов, водителей автобусов, менеджеров по форме, боллбоев, судей и журналистов. Спасибо вам. Без вас бы ничего этого не было.

В марте я сообщу детали прощального матча. Спасибо, что вдохновляли меня так долго! Всем спасибо за приятные сообщения! Крепко обнимаю. Очень рад, что сделал этот вид спорта своей жизнью и работой», – написал 37-летний бразилец в инстаграме.

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Публикация от text (@ronaldinho)

Источник: Instagram
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Бразилия Роналдиньо
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lekseij2007
1516282585
Отличный игрок.
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Romio-xxx
1516284436
Красиво попрощался!!!Великий игрок!!!
Ответить
vanesss1981
1516285219
Спасибо ТЕБЕ , Волшебник!!!
Ответить
lek!
1516286682
Благодаря ему Я полюбил футбол. Легенда..
Ответить
Yurini
1516286700
Великий Футболист с Большой Буквы! Он жил футболом на протяжении всей своей карьеры! Не то что щас это для них тупо работа и ничего больше! А ОН всегда улыбался и не жаловался на что попало! Великий! Таких нет и не будет!
Ответить
Хакасия
1516288842
Искренне и трогательно!
Ответить
ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1516296611
Роналду близко не имея такого таланта добился на много больше,чем он-рекорды,трофеи,золотые мячи.О Месси молчу,таких нет.
Ответить
Superviser77
1516324388
Спасибо, гениальный игрок!!!
Ответить
iBragim2102
1516352078
Жаль, время уходит, футбол меняется, не в лучшую сторону.
Ответить
Timoor8607
1516467912
ФЕНОМЕН!
Ответить
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