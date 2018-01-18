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    Роналдиньо написал текст о завершении карьеры

    Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал письмо об уходе из футбола.

    «Боже, спасибо тебе за жизнь, которую ты мне дал. Благодарю за семью, друзей и свою единственную профессию. После 30 без малого лет я прощаюсь со своей главной мечтой, которая воплотилась в жизнь. На протяжении 20 лет я профессионально делал то, что люблю больше всего на свете. Еще 10 лет ушло на подготовку.

    Я жил мечтой ребенка. Поездки, победы, поражения, ничьи, национальные гимны, входы на стадион, раздевалки, подтрибунные помещения, все мои бутсы, все хорошие и плохие комбинации, мои личные награды, звезды, с которыми я играл. Это было прекрасно!

    На пути ко всему этому меня поддерживали мой отец и остальные члены семьи. Их коллективное усилие превратилось в очень красивую историю.

    Вы знаете, что я скромный человек и не люблю много говорить, но я хочу от чистого сердца поблагодарить вас всех. Тренеров, представителей футбольных союзов, болельщиков моих и других клубов, водителей автобусов, менеджеров по форме, боллбоев, судей и журналистов. Спасибо вам. Без вас бы ничего этого не было.

    В марте я сообщу детали прощального матча. Спасибо, что вдохновляли меня так долго! Всем спасибо за приятные сообщения! Крепко обнимаю. Очень рад, что сделал этот вид спорта своей жизнью и работой», – написал 37-летний бразилец в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.01.2018 16:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 20 января 2018, 20:05

      ФЕНОМЕН!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 января 2018, 11:54

      Жаль, время уходит, футбол меняется, не в лучшую сторону.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 января 2018, 04:13

      Спасибо, гениальный игрок!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 18 января 2018, 20:30

      Роналду близко не имея такого таланта добился на много больше,чем он-рекорды,трофеи,золотые мячи.О Месси молчу,таких нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      nailvakh > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 18 января 2018, 21:56

      Сложно сказать, но возможно в пике Роналдиньо был лучше их обоих, да и возможно Роналдо(зубастик) тоже. Криш и Месси могучи своей стабильностью на протяжении многих лет

      3
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 18 января 2018, 18:47

      Спасибо за мир финтов

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 января 2018, 18:31

      Ты легенда...

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      Рейтинг: +224

      Хакасия 18 января 2018, 18:20

      Искренне и трогательно!

      1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 18 января 2018, 17:45

      Великий Футболист с Большой Буквы! Он жил футболом на протяжении всей своей карьеры! Не то что щас это для них тупо работа и ничего больше! А ОН всегда улыбался и не жаловался на что попало! Великий! Таких нет и не будет!

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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 17:44

      Благодаря ему Я полюбил футбол.
      Легенда..

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 18 января 2018, 17:20

      Спасибо ТЕБЕ , Волшебник!!!

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