Роналдиньо написал текст о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал письмо об уходе из футбола.

«Боже, спасибо тебе за жизнь, которую ты мне дал. Благодарю за семью, друзей и свою единственную профессию. После 30 без малого лет я прощаюсь со своей главной мечтой, которая воплотилась в жизнь. На протяжении 20 лет я профессионально делал то, что люблю больше всего на свете. Еще 10 лет ушло на подготовку.

Я жил мечтой ребенка. Поездки, победы, поражения, ничьи, национальные гимны, входы на стадион, раздевалки, подтрибунные помещения, все мои бутсы, все хорошие и плохие комбинации, мои личные награды, звезды, с которыми я играл. Это было прекрасно!

На пути ко всему этому меня поддерживали мой отец и остальные члены семьи. Их коллективное усилие превратилось в очень красивую историю.

Вы знаете, что я скромный человек и не люблю много говорить, но я хочу от чистого сердца поблагодарить вас всех. Тренеров, представителей футбольных союзов, болельщиков моих и других клубов, водителей автобусов, менеджеров по форме, боллбоев, судей и журналистов. Спасибо вам. Без вас бы ничего этого не было.

В марте я сообщу детали прощального матча. Спасибо, что вдохновляли меня так долго! Всем спасибо за приятные сообщения! Крепко обнимаю. Очень рад, что сделал этот вид спорта своей жизнью и работой», – написал 37-летний бразилец в инстаграме.