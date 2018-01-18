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    «Барселона» потратила на Неймара более 200 миллионов

    Отец нападающего «ПСЖ» Неймара заявил, что «Барселона» потратила на приобретение его сына у «Сантоса» более 200 миллионов евро. Этот трансфер состоялся летом 2013 года.

    Ранее бывший президент каталонского клуба Сандро Росель утверждал, что за бразильца заплатили 57 миллионов евро. Сменивший Роселя, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, на посту главы испанского гранда Жозеп Бартомеу назвал цифру в размере 86 миллионов.

    Неймар-старший заявил, что сине-гранатовые на самом деле заплатили «Сантосу» 134 миллиона евро, а сам футболист получил 71 миллион в качестве вознаграждения.

    Напомним, что минувшим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: AS

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    18.01.2018 10:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 18 января 2018, 19:25

      чересчур это для того времени. Тогда 100 мультов была новая планка в истории трансфером, так что какие 200 +? тогда можно было сказать - плачу 100 млн и все ахать и охать начинали, так что за сотку сантос бы его бантиком перевязал и привез бы сам .

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2018, 18:43

      неймару старшему верить не стоит ! еще тот интриган !!

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 января 2018, 14:33

      тогда ПСЖ отдал все 500

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 18 января 2018, 13:12

      Бредятина полная. Что только не придумают .

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 января 2018, 13:09

      Это все звездешь. Было бы это так на самом деле Барса поставила бы сумму отступных гораздо выше покрывающей все расходы. В Барсе же не дураки сидят.

      2
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 11:09

      Лучше бы сказал бы , сколько сам заработал с трансфера в ПСЖ и Барсу .
      Не пойму зачем ему это сейчас ? Мол Барса плохая , готовит почву для перехода в Реал .

      4
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 января 2018, 11:05

      Молодцы испанцы! Сажают финансовых преступников на раз! Испанскому суду, в отличие от российского, нет дела кто ты и сколько у тебя денег, если совершил преступление, будешь в тюрьме.

      2
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      Рейтинг: +1894

      lek! > Болельщик Реал Мадрида 18 января 2018, 11:11

      Кого посадили , Роналду ? Месси ?
      Может быть кого нибудь из Сегунды ?

      4
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Болельщик Реал Мадрида 18 января 2018, 12:35

      Да-да - что за преступников посадили на раз? Росселя, что ли?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 января 2018, 11:00

      ну и где эти хвалёные финансовые феирплей уефа???Вот же он признал махинацию и тишина,а зато нас отстранили от олимпиады лишь со слов одного га н дона-предателя.

      5
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 18 января 2018, 10:51

      В плюсе на 22 миллиона )

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 января 2018, 10:39

      Да

      0
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