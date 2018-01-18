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«Барселона» потратила на Неймара более 200 миллионов

18 января 2018, 10:15
17

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара заявил, что «Барселона» потратила на приобретение его сына у «Сантоса» более 200 миллионов евро. Этот трансфер состоялся летом 2013 года.

Ранее бывший президент каталонского клуба Сандро Росель утверждал, что за бразильца заплатили 57 миллионов евро. Сменивший Роселя, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, на посту главы испанского гранда Жозеп Бартомеу назвал цифру в размере 86 миллионов.

Неймар-старший заявил, что сине-гранатовые на самом деле заплатили «Сантосу» 134 миллиона евро, а сам футболист получил 71 миллион в качестве вознаграждения.

Напомним, что минувшим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Сантос ПСЖ Неймар Бартомеу Жозеп
Комментарии (17)
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Matu
1516260393
Сколько же тогда на самом деле ПСЖ заплатил...
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vaenruk
1516260401
Спалил контору...
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Sterh
1516260780
Ну блин.. Бате Неймара можно верить - честный, порядочный человек. Никогда бы не стал врать.
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Татарин за ЦСКА
1516260954
Ну понятно же-барселона-денежный мешок,не зря Неймар убежал оттуда. Месси получает более 100 лямов за сезон,купили Дибилале за 105 миллионов (а он никакущий),только вот Коутиньё хорошего купили и всё,надеюсь Барселона и все,кто обманывает по поводу стоимости трансферов просто лопнут (Реал про Бэйла тоже скорее всего соврал)(ПСЖ тоже купил бразильца наверно не за 222 млн)
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3a zenit
1516262437
ну и где эти хвалёные финансовые феирплей уефа???Вот же он признал махинацию и тишина,а зато нас отстранили от олимпиады лишь со слов одного га н дона-предателя.
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Болельщик Реал Мадрида
1516262710
Молодцы испанцы! Сажают финансовых преступников на раз! Испанскому суду, в отличие от российского, нет дела кто ты и сколько у тебя денег, если совершил преступление, будешь в тюрьме.
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lek!
1516262956
Лучше бы сказал бы , сколько сам заработал с трансфера в ПСЖ и Барсу . Не пойму зачем ему это сейчас ? Мол Барса плохая , готовит почву для перехода в Реал .
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АртурZaСМ
1516270149
Это все звездешь. Было бы это так на самом деле Барса поставила бы сумму отступных гораздо выше покрывающей все расходы. В Барсе же не дураки сидят.
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DeStar
1516270343
Бредятина полная. Что только не придумают .
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dinar7777dinar
1516290190
неймару старшему верить не стоит ! еще тот интриган !!
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