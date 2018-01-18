«Барселона» потратила на Неймара более 200 миллионов

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара заявил, что «Барселона» потратила на приобретение его сына у «Сантоса» более 200 миллионов евро. Этот трансфер состоялся летом 2013 года.

Ранее бывший президент каталонского клуба Сандро Росель утверждал, что за бразильца заплатили 57 миллионов евро. Сменивший Роселя, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, на посту главы испанского гранда Жозеп Бартомеу назвал цифру в размере 86 миллионов.

Неймар-старший заявил, что сине-гранатовые на самом деле заплатили «Сантосу» 134 миллиона евро, а сам футболист получил 71 миллион в качестве вознаграждения.

Напомним, что минувшим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.