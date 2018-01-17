Северокореец, на которого претендует ЦСКА, близок к переходу в «Ювентус»

Вчера «Бомбардир» опубликовал интервью Сандро Стемперини, агента северокорейского нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона.

Представитель футболиста допустил вариант перехода 19-летнего Сона в ЦСКА.

По информации итальянского отдела Sky, форвард продолжит карьеру в «Ювентусе». Сообщается, что игрок 1998 года рождения может пополнить состав туринского клуба в июне.

На данный момент Сон арендован «Перуджей». Он сыграл в двух матчах Серии Б, не отметившись голами или результативными передачами.