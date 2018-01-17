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    Северокореец, на которого претендует ЦСКА, близок к переходу в «Ювентус»

    Вчера «Бомбардир» опубликовал интервью Сандро Стемперини, агента северокорейского нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона.

    Представитель футболиста допустил вариант перехода 19-летнего Сона в ЦСКА.

    По информации итальянского отдела Sky, форвард продолжит карьеру в «Ювентусе». Сообщается, что игрок 1998 года рождения может пополнить состав туринского клуба в июне.

    На данный момент Сон арендован «Перуджей». Он сыграл в двух матчах Серии Б, не отметившись голами или результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    17.01.2018 01:27
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 января 2018, 20:13

      То самое чувство, когда нам отказывает игрок серии Б (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 января 2018, 18:32

      Ким чен ына на него падлеца нет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 января 2018, 08:29

      Агент цену накручивает...

      1
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