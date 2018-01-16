Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»

Вечная тема... Я считаю смотреть надо все равно по результату, а это очень не просто.
Вот количество голов, например:
1) За клубы: КР - 545, Месси - 541
2) За сборные: КР - 79, Месси - 61
Тут Рон лидирует, но Месси помоложе (однако, в будущем может быть всякое, поэтому мы смотрим только на сегодня, а сегодня больше голов у Рона).
Количество командных трофеев:
1) ЛЧ - по 4 у каждого
2) Национальные лиги: КР - 5, Месси - 8
3) Национальные кубки: КР - 10, Месси - 12
4) Суперкубок УЕФА - по 3 у каждого
5) Клубный чемпионат мира: КР - 4, Месси - 3
5) На уровне сборных: КР - ЧЕ (+серебро и бронза на ЧЕ), у Месси - серебро ЧМ (+два серебра КА)
Думаю, Месси впереди по трофеям, хотя у него и нет золота со сборной.
Количество индивидуальных трофеев:
1) ЗМ: по пять
2) Лучший игрок по версии ФИФА: КР -3, Месси - 1
3) Лучший игрок ЧМ: КР - 0, Месси - 1
4) ЗБ: по четыре
5) Лучший бомбардир своей национальной лиги: по 4
6) лучший бомбардир в ЛЧ в сезоне: КР - 6, Месси - 5
7) лучший бомбардир ЧЕ: Кр -1, Месси - 0
Чуть-чуть впереди Криштиану.
По рекордам:
Месси:
1) Король Испании (лучший бомбардир и ассистент ЛаЛиги, то же - в кубке Испании)
2) Супер сезон (91 гол за календарный год, 73 гола за сезон)
3) Лучший бомбардир Аргентины
Криштиану Роналду:
1) Король межнациональных клубных турниров (Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ, клубного чемпионата мира, европейских турниров совокупно, больше всего мячей в ЛЧ в отдельном сезоне, и на любой ее стадии)
2) Супер серия сезонов (единственный футболист, кто забивал более 50 голов на протяжении 6 сезонов (причем КР сделал это подряд), а также более 50 голов на протяжении 7 календарных лет (подряд), 60 голов - 4 календарных года подряд).
3) Победа всех титулов за 2 клуба в 2х разных лигах из топ-5.
4) Лучший бомбардир Португалии, Лучший бомбардир ЧЕ, финальной части ЧЕ (вместе с Платини), отборочных матчей к ЧЕ и ЧМ.
5) Самое большое количество голов в АПЛ (вместе с Ширером).
Опять Криш впереди.
Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Месси – лучший игрок в истории. Малое количество спортсменом может заставить меня сесть на диван и наблюдать за ними, но Месси – в их числе. 15 лет я смотрел за Роналдо, Майклом Джорданом и Марадоной. Эти люди выделяются среди других.
Не хочу включаться в споры о футболистах. Роналду определенно входит в топ-10. Впрочем, не будь его, никаких споров не было бы вообще», – сказал Флорес.
Завтра «Эспаньол» примет сине-гранатовых в матче Кубка Испании.