Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – лучший игрок в истории. Малое количество спортсменом может заставить меня сесть на диван и наблюдать за ними, но Месси – в их числе. 15 лет я смотрел за Роналдо, Майклом Джорданом и Марадоной. Эти люди выделяются среди других.

Не хочу включаться в споры о футболистах. Роналду определенно входит в топ-10. Впрочем, не будь его, никаких споров не было бы вообще», – сказал Флорес.

Завтра «Эспаньол» примет сине-гранатовых в матче Кубка Испании.