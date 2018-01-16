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    Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»

    Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

    «Месси – лучший игрок в истории. Малое количество спортсменом может заставить меня сесть на диван и наблюдать за ними, но Месси – в их числе. 15 лет я смотрел за Роналдо, Майклом Джорданом и Марадоной. Эти люди выделяются среди других.

    Не хочу включаться в споры о футболистах. Роналду определенно входит в топ-10. Впрочем, не будь его, никаких споров не было бы вообще», – сказал Флорес.

    Завтра «Эспаньол» примет сине-гранатовых в матче Кубка Испании.

    Источник: Sport.es

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    16.01.2018 21:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +110

      Schicko 18 января 2018, 11:30

      Вечная тема... Я считаю смотреть надо все равно по результату, а это очень не просто.
      Вот количество голов, например:
      1) За клубы: КР - 545, Месси - 541
      2) За сборные: КР - 79, Месси - 61
      Тут Рон лидирует, но Месси помоложе (однако, в будущем может быть всякое, поэтому мы смотрим только на сегодня, а сегодня больше голов у Рона).

      Количество командных трофеев:
      1) ЛЧ - по 4 у каждого
      2) Национальные лиги: КР - 5, Месси - 8
      3) Национальные кубки: КР - 10, Месси - 12
      4) Суперкубок УЕФА - по 3 у каждого
      5) Клубный чемпионат мира: КР - 4, Месси - 3
      5) На уровне сборных: КР - ЧЕ (+серебро и бронза на ЧЕ), у Месси - серебро ЧМ (+два серебра КА)
      Думаю, Месси впереди по трофеям, хотя у него и нет золота со сборной.

      Количество индивидуальных трофеев:
      1) ЗМ: по пять
      2) Лучший игрок по версии ФИФА: КР -3, Месси - 1
      3) Лучший игрок ЧМ: КР - 0, Месси - 1
      4) ЗБ: по четыре
      5) Лучший бомбардир своей национальной лиги: по 4
      6) лучший бомбардир в ЛЧ в сезоне: КР - 6, Месси - 5
      7) лучший бомбардир ЧЕ: Кр -1, Месси - 0
      Чуть-чуть впереди Криштиану.

      По рекордам:
      Месси:
      1) Король Испании (лучший бомбардир и ассистент ЛаЛиги, то же - в кубке Испании)
      2) Супер сезон (91 гол за календарный год, 73 гола за сезон)
      3) Лучший бомбардир Аргентины

      Криштиану Роналду:
      1) Король межнациональных клубных турниров (Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ, клубного чемпионата мира, европейских турниров совокупно, больше всего мячей в ЛЧ в отдельном сезоне, и на любой ее стадии)
      2) Супер серия сезонов (единственный футболист, кто забивал более 50 голов на протяжении 6 сезонов (причем КР сделал это подряд), а также более 50 голов на протяжении 7 календарных лет (подряд), 60 голов - 4 календарных года подряд).
      3) Победа всех титулов за 2 клуба в 2х разных лигах из топ-5.
      4) Лучший бомбардир Португалии, Лучший бомбардир ЧЕ, финальной части ЧЕ (вместе с Платини), отборочных матчей к ЧЕ и ЧМ.
      5) Самое большое количество голов в АПЛ (вместе с Ширером).
      Опять Криш впереди.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 16 января 2018, 23:51

      Конечно лучший,тут и спорить не надо. Все знают что Месси лучший,а Рони лучший только для своих фанатов !!!

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Psih86 17 января 2018, 12:19

      выделить обоих можно,но КриРо больше зависит от команды ,чем Месси,не пойдёт игра у других лидеров-Роналду один ничего не сделает,а Месси в одиночку может вытащить

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      Рейтинг: +110

      Schicko > alexivanof197 18 января 2018, 10:33

      Все наоборот: Рон тащил Реал в одиночку, когда У НЕГО игра шла и форма была, а еще он тащл постоянно Португалию на себе. А вот Месси блистает только когда у команды все хорошо, а не пошла игра у команды и адьё - вылеты в ЛЧ и то, что имеем в сборной Аргентины.

      -2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:09

      +++ В этом вопросе мы каждый при своём мнении

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 января 2018, 22:35

      Отправьте месси в конкурентный чемпионат Англии и тогда делайте выводы!!!! Я не уверен, что он справится. А эти испанские команды он уже за .....цать лет уже изучил вдоль и поперёк. Как говориться На вкус и цвет.... но в интервью в заголовке Роналду, в самом тексте Роналдо. Так о ком он говорит, что входит в 10-ку? Если уж брать бразильца Роналдо, Ривалдо ил Роналдиньо то на мой взгляд любой из них лучше спец в футболе, чем Месси.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Путлер3 > lekseij2007 16 января 2018, 22:46

      Чемпионат Англии в этом сезоне впервые более-менее конкурентен за последние лет 8.

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Путлер3 17 января 2018, 13:12

      Согласен. Сейчас там хорошие тренерские штабы у команд и наборы игроков.

      -3
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      Рейтинг: +214

      Yurini > lekseij2007 18 января 2018, 19:25

      Ты прав на счёт бразильцев! Они в разы лучше и Месси и Роналду! КАК Роналдиньо тем более щас таких нет и не будет больше! Для него футбол не был работой! Футбол и есть Роналдиньо! Благодаря ему я полюбил этот спорт!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > lekseij2007 25 января 2018, 21:54

      английский чемпионат конкурентный? не смеши !!

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      Рейтинг: +239

      Михас007 16 января 2018, 22:25

      я согласен

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:27

      кто то сомневается в этом? ща будут кричать ой кристинка лучше ! кристина мощь ! Нырялду и забивалду со стопроцентных оффсайду в `важных матчах` ! да рамос тогда забивал атлетико в двух финалах со стопроцентных оффсайдов ! вот и все победы реала ! кристине далеко до месси который может сыграть и как полузащитник и как нап !

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > dinar7777dinar 16 января 2018, 21:38

      ты по ходу такой же долбоящер, как этот флорес...ваше с ним субъективное мнение никому ничего не докажет, каждый в любом случае останется при своем мнении

      -2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Don Diablo 16 января 2018, 22:39

      )) дождусь матча, где месси не забьет гол , а роналду забьет и напишу тебе, тут достаточно сравнить по одному матчу и мы поймем, что роналду лучше месси в 2 раза, потому что сделал дубль, а месси не забил ни гола. Как раз таки из-за того, что лео последние годы не так сильно прогрессировал, роналуд взял 4 мяча, а меси 1. Ведь не так давно было 4-1 в пользу месси. Для меня месси лучше роналду. А твои "На три головы", ну роналду именно сдулся) вот и вся история , превосходит его сейчас и условный игуаин) скоро , начнет и месси сдуваться, возраст теперь не на его стороне будет работать. Года 2-3 порадует еще, а дальше не факт

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > DeStar 17 января 2018, 06:41

      Главное отличие Месси от Рональду в том, что он вполне способен порадовать еще года 2-3 на высшем уровне, а потом запросто еще года на 3 опуститься в полузащиту и помочь команде и ее новым звездам в нападении.Согласись Кристиану,при всем уважении, на такое не способен по многим факторам.

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      Рейтинг: +281

      trudovik > Патронташ 17 января 2018, 11:02

      ай молодца, в упор расстрелял правдой-маткой.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Патронташ 17 января 2018, 14:11

      Конечно не способен роналду на это. Опуститься и помочь команде) да он тупо этого не умеет даже, если б и захотел - то и не помог бы.Но месси и младше роналду, и то что у роналду проблемы - это скорее "жизнь" и никуда от этого не деться, а все смотрят и зачем-то обзывают) не пойму этого .

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