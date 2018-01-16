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  • Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»

Флорес: «Месси – лучший игрок в истории. Роналду входит в топ-10»

16 января 2018, 21:24
18

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – лучший игрок в истории. Малое количество спортсменом может заставить меня сесть на диван и наблюдать за ними, но Месси – в их числе. 15 лет я смотрел за Роналдо, Майклом Джорданом и Марадоной. Эти люди выделяются среди других.

Не хочу включаться в споры о футболистах. Роналду определенно входит в топ-10. Впрочем, не будь его, никаких споров не было бы вообще», – сказал Флорес.

Завтра «Эспаньол» примет сине-гранатовых в матче Кубка Испании.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Эспаньол Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Санчес Флорес Кике
Комментарии (18)
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dinar7777dinar
1516127244
кто то сомневается в этом? ща будут кричать ой кристинка лучше ! кристина мощь ! Нырялду и забивалду со стопроцентных оффсайду в `важных матчах` ! да рамос тогда забивал атлетико в двух финалах со стопроцентных оффсайдов ! вот и все победы реала ! кристине далеко до месси который может сыграть и как полузащитник и как нап !
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Михас007
1516130720
я согласен
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lekseij2007
1516131317
Отправьте месси в конкурентный чемпионат Англии и тогда делайте выводы!!!! Я не уверен, что он справится. А эти испанские команды он уже за .....цать лет уже изучил вдоль и поперёк. Как говориться На вкус и цвет.... но в интервью в заголовке Роналду, в самом тексте Роналдо. Так о ком он говорит, что входит в 10-ку? Если уж брать бразильца Роналдо, Ривалдо ил Роналдиньо то на мой взгляд любой из них лучше спец в футболе, чем Месси.
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DOCTOR PENALTY
1516133358
+++ В этом вопросе мы каждый при своём мнении
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Psih86
1516135896
Конечно лучший,тут и спорить не надо. Все знают что Месси лучший,а Рони лучший только для своих фанатов !!!
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Schicko
1516264212
Вечная тема... Я считаю смотреть надо все равно по результату, а это очень не просто. Вот количество голов, например: 1) За клубы: КР - 545, Месси - 541 2) За сборные: КР - 79, Месси - 61 Тут Рон лидирует, но Месси помоложе (однако, в будущем может быть всякое, поэтому мы смотрим только на сегодня, а сегодня больше голов у Рона). Количество командных трофеев: 1) ЛЧ - по 4 у каждого 2) Национальные лиги: КР - 5, Месси - 8 3) Национальные кубки: КР - 10, Месси - 12 4) Суперкубок УЕФА - по 3 у каждого 5) Клубный чемпионат мира: КР - 4, Месси - 3 5) На уровне сборных: КР - ЧЕ (+серебро и бронза на ЧЕ), у Месси - серебро ЧМ (+два серебра КА) Думаю, Месси впереди по трофеям, хотя у него и нет золота со сборной. Количество индивидуальных трофеев: 1) ЗМ: по пять 2) Лучший игрок по версии ФИФА: КР -3, Месси - 1 3) Лучший игрок ЧМ: КР - 0, Месси - 1 4) ЗБ: по четыре 5) Лучший бомбардир своей национальной лиги: по 4 6) лучший бомбардир в ЛЧ в сезоне: КР - 6, Месси - 5 7) лучший бомбардир ЧЕ: Кр -1, Месси - 0 Чуть-чуть впереди Криштиану. По рекордам: Месси: 1) Король Испании (лучший бомбардир и ассистент ЛаЛиги, то же - в кубке Испании) 2) Супер сезон (91 гол за календарный год, 73 гола за сезон) 3) Лучший бомбардир Аргентины Криштиану Роналду: 1) Король межнациональных клубных турниров (Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ, клубного чемпионата мира, европейских турниров совокупно, больше всего мячей в ЛЧ в отдельном сезоне, и на любой ее стадии) 2) Супер серия сезонов (единственный футболист, кто забивал более 50 голов на протяжении 6 сезонов (причем КР сделал это подряд), а также более 50 голов на протяжении 7 календарных лет (подряд), 60 голов - 4 календарных года подряд). 3) Победа всех титулов за 2 клуба в 2х разных лигах из топ-5. 4) Лучший бомбардир Португалии, Лучший бомбардир ЧЕ, финальной части ЧЕ (вместе с Платини), отборочных матчей к ЧЕ и ЧМ. 5) Самое большое количество голов в АПЛ (вместе с Ширером). Опять Криш впереди.
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