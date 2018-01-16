Хайнкес не получает удовольствия от работы тренером

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что работа на тренерском мостике не может приносить удовольствия, так как это очень тяжелый труд.

«Тренер, в отличие от футболиста, не может наслаждаться своей работой. Ведь тренер трудится каждый день на протяжении всей недели.

Нет, такая работа не может приносить ему удовольствие», – заявил Хайнкес.

Напомним, что немец возглавил «Баварию» в начале октября, когда был уволен с этого поста за неудовлетворительные результаты Карло Анчелотти.