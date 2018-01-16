Хайнкес не получает удовольствия от работы тренером

спорное утверждение, это просто Хайнкесу на старости лет уже всё надоело, молодые и амбициозные тренеры ощущают вкус игры не намного хуже футболистов. Стресс - это безусловно, но многие любят свою работу. И, чем чаще побеждаешь, тем больше она тебя нравится.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что работа на тренерском мостике не может приносить удовольствия, так как это очень тяжелый труд.
«Тренер, в отличие от футболиста, не может наслаждаться своей работой. Ведь тренер трудится каждый день на протяжении всей недели.
Нет, такая работа не может приносить ему удовольствие», – заявил Хайнкес.
Напомним, что немец возглавил «Баварию» в начале октября, когда был уволен с этого поста за неудовлетворительные результаты Карло Анчелотти.