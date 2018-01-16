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    Хайнкес не получает удовольствия от работы тренером

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что работа на тренерском мостике не может приносить удовольствия, так как это очень тяжелый труд.

    «Тренер, в отличие от футболиста, не может наслаждаться своей работой. Ведь тренер трудится каждый день на протяжении всей недели.

    Нет, такая работа не может приносить ему удовольствие», – заявил Хайнкес.

    Напомним, что немец возглавил «Баварию» в начале октября, когда был уволен с этого поста за неудовлетворительные результаты Карло Анчелотти.

    Источник: Bild

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    16.01.2018 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2018, 09:12

      спорное утверждение, это просто Хайнкесу на старости лет уже всё надоело, молодые и амбициозные тренеры ощущают вкус игры не намного хуже футболистов. Стресс - это безусловно, но многие любят свою работу. И, чем чаще побеждаешь, тем больше она тебя нравится.

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