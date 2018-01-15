Ещенко: «Спартаку» надо 100% побеждать «Локомотив». Тогда у железнодорожников может начаться паника»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белым необходима победа над «Локомотивом» в первом после зимнего перерыва туре РФПЛ. По мнению игрока, в этом случае у железнодорожников может начаться паника.

После 20-ти туров подопечные Массимо Карреры отстают от красно-зеленых в таблице на восемь очков.

– Все будет зависеть только от нас. Если «Локомотив» выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но «Спартаку» больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с «Локо» – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у «Локомотива» началась паника. Они поймут, что их подпирают. Плюс у «Локомотива» будет очень сложный график – им еще играть с «Зенитом», с ЦСКА.

– У «Спартака» расписание проще?

– Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

– Почему?

– Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у «Спартака» на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах.