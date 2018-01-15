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  • Ещенко: «Спартаку» надо 100% побеждать «Локомотив». Тогда у железнодорожников может начаться паника»

Ещенко: «Спартаку» надо 100% побеждать «Локомотив». Тогда у железнодорожников может начаться паника»

15 января 2018, 15:55
28

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белым необходима победа над «Локомотивом» в первом после зимнего перерыва туре РФПЛ. По мнению игрока, в этом случае у железнодорожников может начаться паника.

После 20-ти туров подопечные Массимо Карреры отстают от красно-зеленых в таблице на восемь очков.

– Все будет зависеть только от нас. Если «Локомотив» выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но «Спартаку» больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с «Локо» – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у «Локомотива» началась паника. Они поймут, что их подпирают. Плюс у «Локомотива» будет очень сложный график – им еще играть с «Зенитом», с ЦСКА.

– У «Спартака» расписание проще?

– Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

– Почему?

– Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у «Спартака» на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ещенко Андрей
Комментарии (28)
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Svoysvoemubrat
1516021408
Паника у них уже началась, нужно организовать ужас.
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Черкизовский Кот
1516021779
Паника - это когда ты убежал от нас в денежный Анжи, а он вылетел в ФНЛ.
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Одинокий волк Маквейд
1516021810
Нет ни капли сомнения, Спартак не просто выиграет, он размажет паровоз.
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kella
1516022161
На Ливерпуль тоже панику наводили?
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vladimir-7
1516024177
Локомотив сыграл с ЦСКА в этом чемпионате. Даже если Локо проиграет Спартаку, то паника в команде не наступит и надеяться на это не следует.
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mdu86
1516025365
"Все будет зависеть только от нас..." "...им еще играть с «Зенитом», с ЦСКА..." Ну, во-первых, с ЦСКА уже 2 игры сыграли, а, во-вторых, и что самое главное, сейчас всё зависит только от Локомотива! А про панику рассмешил Андрей, спасибо от души, давно так не смеялся :)))
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Великий ЦСКА Москва
1516030383
Локомотиву надо 100% побеждать 7партак, тогда у них тарасовских точно начнется паника!
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Диктор
1516031394
Да вы победите-я уверен в этом.
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OfaZavr
1516032562
слишком много разговоров пока дело еще не сделано, не стоит загадывать а лучше приложит побольше усилий в подготовке.
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srg38
1516036937
у тебя была паника когда ты понял что повелся на деньги Онжы, а потом конторка прикрылась?
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