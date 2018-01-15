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    Ещенко: «Спартаку» надо 100% побеждать «Локомотив». Тогда у железнодорожников может начаться паника»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белым необходима победа над «Локомотивом» в первом после зимнего перерыва туре РФПЛ. По мнению игрока, в этом случае у железнодорожников может начаться паника.

    После 20-ти туров подопечные Массимо Карреры отстают от красно-зеленых в таблице на восемь очков.

    – Все будет зависеть только от нас. Если «Локомотив» выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но «Спартаку» больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с «Локо» – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у «Локомотива» началась паника. Они поймут, что их подпирают. Плюс у «Локомотива» будет очень сложный график – им еще играть с «Зенитом», с ЦСКА.

    – У «Спартака» расписание проще?

    – Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

    – Почему?

    – Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у «Спартака» на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 15:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 15 января 2018, 21:50

      а лучше ничья, она и локо маленько приблизит и спартак откинет

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 января 2018, 21:19

      шакал продажный

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 15 января 2018, 21:16

      Минус Локо уже играл с Цска. Так что начинайте панику И смиритесь что Локо будет чемпион

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 января 2018, 20:22

      у тебя была паника когда ты понял что повелся на деньги Онжы, а потом конторка прикрылась?

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 15 января 2018, 19:39

      ПУСТЬ ЛОКО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ (ГЛАВНОЕ НЕ ЗЕНИТ И НЕ ЦСКА)
      НО СПАРТАК ПРОСТО ОБЯЗАН ВЫИГРЫВАТЬ.
      А ТО, ЧТО ОН ПРОФУКАЛ И РАЗБАЗАРИЛ ОЧКИ В ПЕРВОМ КРУГЕ, ПУСТЬ
      ПЕНЯЕТ НА СЕБЯ!!! НО ПРОЦЕНТ ЧЕМПИОНСТВА СПАРТАКА ПО-ПРЕЖНЕМУ
      (СУДЯ ПО ПОСЛЕДНЕМ ИГРАМ)ОЧЕНЬ ВЕЛИК.

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:32

      МЕНЬШЕ СЛОВ_БОЛЬШЕ ДЕЛА!
      Вперед FCSM

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 19:09

      слишком много разговоров пока дело еще не сделано, не стоит загадывать а лучше приложит побольше усилий в подготовке.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 19:03

      как бы не завершился матч - расклады не поменяются и этот матч уж точно ни чего не решает

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 18:49

      Да вы победите-я уверен в этом.

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:33

      Локомотиву надо 100% побеждать 7партак, тогда у них тарасовских точно начнется паника!

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