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Игнатьев: «Манчини видит игру «Зенита» без Дзюбы и Шатова»

15 января 2018, 06:43
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает нормальным, что Артем Дзюба и Олег Шатов могут покинуть команду. По его словам, тренер и клуб вправе определять все то, что им необходимо для решения задач, которые они ставят перед собой.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Дзюба и Шатов не летят на первый сбор с «Зенитом». Какие выводы можно сделать?

– По мнению Манчини, они команде не нужны – и это не есть трагическое событие. Тренер и клуб вправе определять все то, что им необходимо для решения задач, которые они ставят перед собой. Дальше мы можем рассуждать, почему так получилось, что два игрока сборной не попадают в состав «Зенита». Раз не берут, значит, не берут.

Таких случаев в футбольной жизни очень много, когда тренерский штаб вместе с руководством клуба, формируя состав на тот или иной сбор, отказываются от ведущих игроков. У одних заканчивается контракт, у других возможности потенциальные не подходят, иногда меняется общее направление – и игроки не попадают в канву.

Гадать, почему их не берут, никакого резона. Я много вариантов выдвигаю, но на самом деле все прозаичнее и проще. На данном этапе они Манчини оказались не нужны.

– Дзюба и Шатов пригодились бы любому клубу РФПЛ. Эти футболисты могут усилить любую команду России, так почему же «Зенит», который отстает от «Локомотива» на восемь очков, в них не нуждается?

– Дело не в этом. Был великий Федор Черенков в «Спартаке», великий футболист всех времен и народов, на мой взгляд. Но он не попадал в состав сборной СССР (после отставки Бескова – и при Лобановском, и при Малофееве). Не потому, что Черенков – плохой игрок, просто этот кирпичик в общую картину не вписывался. Он из другого теста был, если хотите, и в игровую концепцию тренеров не попадал.

Такая же картина и с Дзюбой, и с Шатовым. Манчини видит несколько иной рисунок игры в «Зените». Хотя оба футболиста окажутся востребованы, в другой команде они обязательно будут играть. И в этом у меня нет сомнений. А вот дальше идут вопросы.

Почему Шатов, игрок сборной России, совсем молодой человек не попадает в «Зенит» (причем проблемы у игрока начались еще при Луческу)? Может, не понравилось Манчини, как Шатов тренируется. То ли игрок потерял жизненный интерес, у него пропали эмоции, мотивация, он оказался в плохом физическом состоянии. Это дело тренера, дело педагогики.

Но для меня, человека со стороны, возникает вопрос: почему Шатов так резко сдал. Зачем надо было Манчини брать кого-то летом, чтобы Шатов не играл? Понятно, что хотели пригласить футболистов на будущее, максимально задействовав свои ресурсы, чтобы «Зенит» занял первое место. Однако особого усиления состава я не вижу, а Шатов не играет.

Одно дело, если бы на его место взяли футболиста, который выделывал бы такие вещи, забивал, как Смолов или Кокорин. Тогда мы просто сказали бы, что Шатов оказался слабее.

Но не многовато ли вообще в «Зените» перекосов? Команда занимала хорошее место под руководством Луческу. Затем ушла большая группа людей, которая обеспечивала определенные результаты, тот же Жулиано. А ведь были перспективы и у того «Зенита». А теперь пришли совсем другие люди.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Манчини Роберто Игнатьев Борис
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1516009783
Этим двум распиз..........м пофиг кто и где их видит
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