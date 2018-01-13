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    Фернандо: «В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья»

    «Спартак» на своей странице в твиттере опубликовала заявление полузащитника Фернандо, который подчеркнул, что в клубе отсутствует какие-либо проявления расизма.

    «В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», – сказал Фернанду.

    Ранее пресс-служба красно-белых выложила видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал тренирующихся бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце». Спустя пару часов западные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. Впоследствии публикация была удалена со странице москвичей в соцсети.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.01.2018 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 13 января 2018, 20:28

      не стоит перед всякой мразью оправдываться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 января 2018, 20:12

      На vesti.ru была на днях статья о том, что британские СМИ получили официальный госзаказ на чернение российского футбола и т.д. перед ЧМ. Поэтому к любым высказываниям они будут обязательно цепляться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2018, 19:47

      Им хоть в глаза ссы. Говорят , дружная семья, а они .......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 13 января 2018, 19:09

      Ненадо никому ничего объяснять Лукас, только ушлебки конченые могут все перевернуть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 января 2018, 18:31

      Откуда тебе знать?:) Англичанам виднее...

      3
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