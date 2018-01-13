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Фернандо: «В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья»

13 января 2018, 17:55
5

«Спартак» на своей странице в твиттере опубликовала заявление полузащитника Фернандо, который подчеркнул, что в клубе отсутствует какие-либо проявления расизма.

«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», – сказал Фернанду.

Ранее пресс-служба красно-белых выложила видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал тренирующихся бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце». Спустя пару часов западные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. Впоследствии публикация была удалена со странице москвичей в соцсети.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (5)
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sandutzu
1515857496
Откуда тебе знать?:) Англичанам виднее...
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Соа́рес де Мора́ис
1515859792
Ненадо никому ничего объяснять Лукас, только ушлебки конченые могут все перевернуть
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RedWhiteFans2
1515862065
Им хоть в глаза ссы. Говорят , дружная семья, а они .......
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mialkov
1515863524
На vesti.ru была на днях статья о том, что британские СМИ получили официальный госзаказ на чернение российского футбола и т.д. перед ЧМ. Поэтому к любым высказываниям они будут обязательно цепляться...
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rammax fcsm
1515864521
не стоит перед всякой мразью оправдываться
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