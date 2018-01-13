Фернандо: «В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья»

«Спартак» на своей странице в твиттере опубликовала заявление полузащитника Фернандо, который подчеркнул, что в клубе отсутствует какие-либо проявления расизма.

«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», – сказал Фернанду.

Ранее пресс-служба красно-белых выложила видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал тренирующихся бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце». Спустя пару часов западные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. Впоследствии публикация была удалена со странице москвичей в соцсети.