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    Корнеев: «В России никто Дзюбе не сможет предоставить такую же зарплату, как в «Зените»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал возможный уход из команды форварда Артема Дзюбы. Как было отмечено, в этом случае футболист должен быть готов к существенному понижению своей зарплаты.

    «Насколько я знаю, Артем очень сильно переживает, когда не играет. У него сразу нарушается некий баланс в плане ментальности. Ему сложно смириться с нынешним статусом, когда он не является основным форвардом.

    В данном случае сам Артем должен расставить приоритеты – готов он потерять в зарплате или нет. Могу сказать одно: в России вряд ли кто-то сможет повторить ему такую же зарплату, как в «Зените», – сказал Корнеев.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 08:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 января 2018, 13:11

      А никто и предлагать не будет хорошее бабло за такого бездарного игрочишку!!!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 13 января 2018, 11:35

      Главное что б в сборную из жалости не изяли.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:22

      Чтобы не травмировать слабенькую психику нашей суперзвездочки, Манчини должен держать его на поле??? Тогда понятно почему наши "звезды" нахрен никому не нужны в европе!!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 января 2018, 10:58

      Скорее,надо поинтересоваться,а какой хмырь,установил "волшебную " зарплату?! Пора,с нашими футболистами поступать так,как в своё время,с Булыкиным в Германии поступили: что-то около 6000€,в месяц,остальное бонусами по результату.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ruryu 13 января 2018, 11:06

      Да 6000 евро-это много для России! Человек делающий брак в России столько не зарабатывает! А наши футболисты-это уже брак наших ДЮСШ! 1-2 тысячи, а остальное бонусы по результату! Чтобы игроки команды, "вылетающей" в ФНЛ по итогам сезона не претендовали на премиальные и не бастовали по вопросам их невыплаты!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Serjoga 13 января 2018, 11:14

      Согласен,про 6000,был пример. Можно и 60000₽,положить. Все остальное по результату. Глядишь и начнут делом заниматься,а не пиариться и "зихерить"

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:54

      нужно отталкиваться от своих желаний если желает не потерять в зарплате тогда потеряет себя окончательно ну а если хочет играть то нужно жертвовать деньгами.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 13 января 2018, 11:01

      Что-то мне подсказывает, что деньгами он жертвовать не будет! Он из-за них в Зенит и шел!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 13 января 2018, 11:04

      ну если правда так переживает как многие говорят то может уже и не играют деньги для него такой важной роли как раньше, посмотрим в итоге как эта история закончиться.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 13 января 2018, 11:09

      Месяц подождем! Потом будет ясна полная картина! Уйдет зимой-значит хочет играть, останется-деньги важнее! А что переживает-не уверен! Хамство, наглость и высокомерие присутствует!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 13 января 2018, 11:12

      Полностью согласен!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 13 января 2018, 11:19

      Хотя, если он зимой уйдет В АРЕНДУ, то зарплата у него останется та же, значит нужно будет считать, что деньги важнее! Вот если полностью сменит клуб и уйдет на понижение зарплаты, тогда Артемка хочет играть и доказывать, что он хороший футболист.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 13 января 2018, 18:13

      это да, ну вот и посмотрим какой выбор сделает.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2018, 10:42

      Жадный дзюбиидзе уже неоднократно отказывал клубам предлагающим ему реальную з/п а не ту которую недодали народу а ему нате получите.
      Впрочем озвучивая его реальную нынешнюю з/п нужно делать привязку к сборщику узловых элементов завода ГАЗ.

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      Рейтинг: 0

      rtjrtj45j45 13 января 2018, 09:46

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 января 2018, 09:43

      Если не согласится на понижение зарплаты, то после окончания контракта с Зенитом повесит бутсы на гвоздик!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 января 2018, 09:31

      и на меньшей может поиграть если хочет

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 января 2018, 09:23

      А за границей тем более , да и кому он там нужен ! Создали " золотое " , но никчемное " полено " , а теперь не знают куда его збагрить !

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