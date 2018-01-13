Корнеев: «В России никто Дзюбе не сможет предоставить такую же зарплату, как в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал возможный уход из команды форварда Артема Дзюбы. Как было отмечено, в этом случае футболист должен быть готов к существенному понижению своей зарплаты.

«Насколько я знаю, Артем очень сильно переживает, когда не играет. У него сразу нарушается некий баланс в плане ментальности. Ему сложно смириться с нынешним статусом, когда он не является основным форвардом.

В данном случае сам Артем должен расставить приоритеты – готов он потерять в зарплате или нет. Могу сказать одно: в России вряд ли кто-то сможет повторить ему такую же зарплату, как в «Зените», – сказал Корнеев.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.