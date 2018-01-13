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  • Корнеев: «В России никто Дзюбе не сможет предоставить такую же зарплату, как в «Зените»

Корнеев: «В России никто Дзюбе не сможет предоставить такую же зарплату, как в «Зените»

13 января 2018, 08:46
20

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал возможный уход из команды форварда Артема Дзюбы. Как было отмечено, в этом случае футболист должен быть готов к существенному понижению своей зарплаты.

«Насколько я знаю, Артем очень сильно переживает, когда не играет. У него сразу нарушается некий баланс в плане ментальности. Ему сложно смириться с нынешним статусом, когда он не является основным форвардом.

В данном случае сам Артем должен расставить приоритеты – готов он потерять в зарплате или нет. Могу сказать одно: в России вряд ли кто-то сможет повторить ему такую же зарплату, как в «Зените», – сказал Корнеев.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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nik_59
1515822944
Что-то не так в нашем футболе...
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ROSTOV SUPER
1515824615
А за границей тем более , да и кому он там нужен ! Создали " золотое " , но никчемное " полено " , а теперь не знают куда его збагрить !
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Serjoga
1515825831
Если не согласится на понижение зарплаты, то после окончания контракта с Зенитом повесит бутсы на гвоздик!
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rtjrtj45j45
1515826004
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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RedWhiteFans2
1515829360
Жадный дзюбиидзе уже неоднократно отказывал клубам предлагающим ему реальную з/п а не ту которую недодали народу а ему нате получите. Впрочем озвучивая его реальную нынешнюю з/п нужно делать привязку к сборщику узловых элементов завода ГАЗ.
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OfaZavr
1515830051
нужно отталкиваться от своих желаний если желает не потерять в зарплате тогда потеряет себя окончательно ну а если хочет играть то нужно жертвовать деньгами.
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Ruryu
1515830309
Скорее,надо поинтересоваться,а какой хмырь,установил "волшебную " зарплату?! Пора,с нашими футболистами поступать так,как в своё время,с Булыкиным в Германии поступили: что-то около 6000€,в месяц,остальное бонусами по результату.
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Сильвербой
1515831777
Чтобы не травмировать слабенькую психику нашей суперзвездочки, Манчини должен держать его на поле??? Тогда понятно почему наши "звезды" нахрен никому не нужны в европе!!!
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anatolich72
1515832507
Главное что б в сборную из жалости не изяли.
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dendiesel
1515838262
А никто и предлагать не будет хорошее бабло за такого бездарного игрочишку!!!
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