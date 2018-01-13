Английский журналист: «Наби Кейта станет игроком «Ливерпуля» в воскресенье»

Редактор независимого сайта болельщиков «Ливерпуля» Крис Уильямс сообщил о том, что переход Наби Кейта состоится семь месяцев раньше.

«Сегодня вечером в Лейпциге появилась информация о том, что Наби Кейта станет игроком «Ливерпуля» в воскресенье, – написал журналист в твиттере.

Информация об интересе красных к полузащитнику «РБ Лейпциг» появилась прошлым летом. Сообщалось, что немецкий клуб отверг предложения в размере 75 и 80 миллионов евро. За три дня до завершения летнего трансферного окна «Ливерпуль» объявил о договоренности, по которой Кейта присоединится к команде 1 июля 2018 года.

О желании мерсисайдцев ускорить процесс перехода «Бомбардир» писал в понедельник.

В текущем сезоне Кейта принял участие в 20 матчах всех соревнований. На его счету пять мячей и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.