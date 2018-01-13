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    Английский журналист: «Наби Кейта станет игроком «Ливерпуля» в воскресенье»

    Редактор независимого сайта болельщиков «Ливерпуля» Крис Уильямс сообщил о том, что переход Наби Кейта состоится семь месяцев раньше.

    «Сегодня вечером в Лейпциге появилась информация о том, что Наби Кейта станет игроком «Ливерпуля» в воскресенье, – написал журналист в твиттере.

    Информация об интересе красных к полузащитнику «РБ Лейпциг» появилась прошлым летом. Сообщалось, что немецкий клуб отверг предложения в размере 75 и 80 миллионов евро. За три дня до завершения летнего трансферного окна «Ливерпуль» объявил о договоренности, по которой Кейта присоединится к команде 1 июля 2018 года.

    О желании мерсисайдцев ускорить процесс перехода «Бомбардир» писал в понедельник.

    В текущем сезоне Кейта принял участие в 20 матчах всех соревнований. На его счету пять мячей и одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    13.01.2018 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 13 января 2018, 01:55

      Он не форвард

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 01:54

      Хорошая команда РБ. Жаль растаскивают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 10:45

      да, но таков закон более богатые и именитые всегда грабят меньших :)

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