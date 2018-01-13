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    Чемпион мира-1990 Феллер: «Только Месси стоит более 100 миллионов»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился мнением о ценах на трансферном рынке.

    «Лично для меня существует только один футболист, который стоит более 100 миллионов евро. Это, разумеется, Лионель Месси.

    Но я уже достаточно взрослый, чтобы чему-то удивляться», – сказал Феллер.

    На клубном уровне Феллер выступал за «Киккерс», «Мюнхен 1860», «Вердер», «Рому», «Марсель» и «Байер» на позиции нападающего.

    В составе сборной Германии он принял участие в восьми крупных турнирах, включая победный ЧМ-1990 в Италии.

    Феллер делит четвертую строчку в списке лучших бомбардиром Бундестим с Юргеном Клинсманном – у обоих по 47 голов.

    Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в августе 2017 года стал рекордным. Второе место принадлежит экс-футболисту «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который в январе стал игроком сине-гранатовых. Сумма сделки составила 160 миллионов.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2018 00:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 04:50

      Услышали бы такое в 70е годы когда футбол был спортом, а не мафиозной бизнес машиной...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 января 2018, 00:59

      Ни кто столько не стоит .........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 00:44

      Не говори больше так, Руди, а то какой-нибудь голландец ещё плюнет в лицо.

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