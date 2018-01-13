Чемпион мира-1990 Феллер: «Только Месси стоит более 100 миллионов»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер поделился мнением о ценах на трансферном рынке.

«Лично для меня существует только один футболист, который стоит более 100 миллионов евро. Это, разумеется, Лионель Месси.

Но я уже достаточно взрослый, чтобы чему-то удивляться», – сказал Феллер.

На клубном уровне Феллер выступал за «Киккерс», «Мюнхен 1860», «Вердер», «Рому», «Марсель» и «Байер» на позиции нападающего.

В составе сборной Германии он принял участие в восьми крупных турнирах, включая победный ЧМ-1990 в Италии.

Феллер делит четвертую строчку в списке лучших бомбардиром Бундестим с Юргеном Клинсманном – у обоих по 47 голов.

Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в августе 2017 года стал рекордным. Второе место принадлежит экс-футболисту «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который в январе стал игроком сине-гранатовых. Сумма сделки составила 160 миллионов.