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    Акинфенва: «Я говорил с Лаказеттом и Гризманном о том, чтобы играть в одном клубе»

    Полузащитник «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва сказал, что хочет играть в одном клубе с Александром Лаказеттом и Антуаном Гризманном.

    «Да, я говорил с Лаказеттом и Гризманном о том, чтобы играть в одном клубе. Теперь дело за нашими тремя клубами. Посмотрим, смогут ли они провернуть такую сделку», – подписал англичанин фотографию с игроками на матче NBA в Лондоне.

    Лаказетт в текущем сезоне провел 24 матча за «Арсенал», в которых забил восемь голов и отдал четыре передачи.

    На счету Гризманна восемь мячей и шесть голевых пасов в 26 играх за «Атлетико».

    Статистика Акинфенвы – 13 голов и восемь голевых передач в 28 встречах. «Уикомб» выступает во Второй лиге.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.01.2018 21:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 января 2018, 12:31

      Показалось, парни. Расходимся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:27

      Я тоже думаю ничего себе Акинфеев набрался смелости с ними о таком поговорить, а на самом деле опять чудачества редакторов))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 05:05

      А я подумал что Акинфевна - это жена Акинфеева ))) но потом понял что вряд ли она играет за Уикомб Уондерерс

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 12 января 2018, 23:28

      Он кстати забивал Акинфееву)))))

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 января 2018, 23:20

      Игорьку нихерово икнулось

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 22:31

      Меня чуть не торкнуло от схожести фамилий...
      Инфа ни о чём, а давление подскочило!...)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 12 января 2018, 22:13

      вот я слепень...прочитал,Акинфеев...чур меня.

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