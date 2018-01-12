Акинфенва: «Я говорил с Лаказеттом и Гризманном о том, чтобы играть в одном клубе»

Полузащитник «Уикомб Уондерерс» Адебайо Акинфенва сказал, что хочет играть в одном клубе с Александром Лаказеттом и Антуаном Гризманном.

«Да, я говорил с Лаказеттом и Гризманном о том, чтобы играть в одном клубе. Теперь дело за нашими тремя клубами. Посмотрим, смогут ли они провернуть такую сделку», – подписал англичанин фотографию с игроками на матче NBA в Лондоне.

Лаказетт в текущем сезоне провел 24 матча за «Арсенал», в которых забил восемь голов и отдал четыре передачи.

На счету Гризманна восемь мячей и шесть голевых пасов в 26 играх за «Атлетико».

Статистика Акинфенвы – 13 голов и восемь голевых передач в 28 встречах. «Уикомб» выступает во Второй лиге.