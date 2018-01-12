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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «Инфраструктура клуба для Лиги Европы? Никаких трудностей не будет»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о возможностях клуба для участия в Лиге Европы в интервью Myslo.

    – После первого круга возникала тема про еврокубки. Для «Арсенала» это мечта. Реально ли играть в Лиге Европы при нынешней инфраструктуре?

    – Я достаточно долго работал в еврокубках. Скажу так, есть команды, которые позавидуют нашей инфраструктуре. Поверьте, у нас ничуть не хуже, а может, и лучше условия, чем в Болгарии, Словакии. Понятно, что для Лиги чемпионов мы по многим критериям не готовы, но стартовать в Лиге Европы никаких трудностей не составляет.

    – Какая задача перед командой на весенний отрезок чемпионата?

    – Задача была поставлена перед чемпионатом (занять 10-е место – прим. ред.). Будет лучше, останавливаться не будем. Но мне весна представляется очень сложной.

    Из премьер-лиги никто не хочет вылетать. Борьба будет очень жесткой, но главное, чтобы была спортивной.

    «Арсенал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 января 2018, 00:20

      Старая кричалка тульских болельщиков оживает...через годик, через два - Арсенал в кубке УЕФА...

      0
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      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 17:00

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. Сайт - 1einsider.com

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 января 2018, 16:21

      Залезем в бюджет тульской области по локоть и трудностей не будет, как не будет десятка новых школ, больниц и детских садов.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod > la verdad 13 января 2018, 11:30

      Этот бюджет давно пуст,а область уже четверть века является дотационной-так что не то что десятка,но и новых больниц,школ,детсадов не на что строить ! А клуб держится исключительно на средства оборонных предприятий!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > nemolod 13 января 2018, 17:11

      Бюджет держится на них же, значит есть куда руку запустить

      -1
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