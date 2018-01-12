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  • Гендиректор тульского «Арсенала»: «Инфраструктура клуба для Лиги Европы? Никаких трудностей не будет»

Гендиректор тульского «Арсенала»: «Инфраструктура клуба для Лиги Европы? Никаких трудностей не будет»

12 января 2018, 16:07
5

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о возможностях клуба для участия в Лиге Европы в интервью Myslo.

– После первого круга возникала тема про еврокубки. Для «Арсенала» это мечта. Реально ли играть в Лиге Европы при нынешней инфраструктуре?

– Я достаточно долго работал в еврокубках. Скажу так, есть команды, которые позавидуют нашей инфраструктуре. Поверьте, у нас ничуть не хуже, а может, и лучше условия, чем в Болгарии, Словакии. Понятно, что для Лиги чемпионов мы по многим критериям не готовы, но стартовать в Лиге Европы никаких трудностей не составляет.

– Какая задача перед командой на весенний отрезок чемпионата?

– Задача была поставлена перед чемпионатом (занять 10-е место – прим. ред.). Будет лучше, останавливаться не будем. Но мне весна представляется очень сложной.

Из премьер-лиги никто не хочет вылетать. Борьба будет очень жесткой, но главное, чтобы была спортивной.

«Арсенал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Арсенал
Комментарии (5)
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la verdad
1515763300
Залезем в бюджет тульской области по локоть и трудностей не будет, как не будет десятка новых школ, больниц и детских садов.
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daco21
1515765615
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. Сайт - 1einsider.com
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пряник929
1515792006
Старая кричалка тульских болельщиков оживает...через годик, через два - Арсенал в кубке УЕФА...
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