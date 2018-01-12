Хайнкес: «Чтобы стать чемпионом, не нужно смотреть на турнирную таблицу»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес призвал не заглядывать в турнирную таблицу Бундеслиги до последнего тура.

«Чтобы стать чемпионом, не нужно смотреть на турнирную таблицу. Что же касается «Байера», то это молодая команда с очень высокой мотивацией, испытывающая голод по победам. «Байер» — опасный соперник, способный быстро переходить от обороны в атаку», – считает Хайнкес.

Матч 18-го тура Бундеслиги «Байер» – «Бавария» состоится в пятницу, 12 января, в 22:30 по московскому времени.