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    Кутепов: «С нетерпением жду двухразовых тренировок. Уже скоро играть в 1/16 Лиги Европы»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как проходят сборы команды.

    Ментально переключились с плотного графика матчей первой части сезона на размеренный ритм жизни?

    — Есть у нас такой человек — тренер по физподготовке Хавьер. Так вот, он не дает нам переключиться. Я отдохнул неделю, а затем начал тренировки. Хави на время отпуска подготовил для нас серьезную программу. Расслабляться было нельзя. Даже так получалось, что и на новогодние праздники выпадали занятия: 31 декабря у меня был выходной, а первого января снова трудился в тренажерном зале.

    В общем, к большим нагрузкам вы готовы.

    — Готов. Данные медицинского обследования свидетельствовали о том, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Хотите верьте, хотите нет, но с нетерпением жду двухразовых тренировок. Рассчитывал, что они начнутся чуть ли не с первого дня сборов, так как уже скоро мы будем играть в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, уже завтра нас нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью.

    Матч 1/16 Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» пройдет 15 февраля в Москве.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.01.2018 19:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 января 2018, 21:50

      Ваша задача работать на тренировках и выкладываться на матче!!! А за вас ответит тренер....!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 января 2018, 20:40

      Кутепов главный пиии...ол Спартака !))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 19:51

      вы уж закройтесь и не давайте больше инвью и обещаний так будет лучше занимайтесь тренировками и не отвлекайтесь а мы уж к вам заглянем сами на товарищеские матчи . Пусть только тренер сам за вас говорит что и как дела идут в клубе

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 19:37

      Очень жду этих матчей! Надеюсь что слива не будет!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 19:33

      главное чтобы труд в пользу шел а не только как нагрузка после отпуска.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 января 2018, 19:28

      Через неделю жены уедут и Массимо нагрузит по полной.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:26

      На словах вроде бы всё хорошо. Посмотрим как будет выглядеть в играх. В прошлом году разочаровал.

      4
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