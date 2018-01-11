Кутепов: «С нетерпением жду двухразовых тренировок. Уже скоро играть в 1/16 Лиги Европы»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как проходят сборы команды.

— Ментально переключились с плотного графика матчей первой части сезона на размеренный ритм жизни?

— Есть у нас такой человек — тренер по физподготовке Хавьер. Так вот, он не дает нам переключиться. Я отдохнул неделю, а затем начал тренировки. Хави на время отпуска подготовил для нас серьезную программу. Расслабляться было нельзя. Даже так получалось, что и на новогодние праздники выпадали занятия: 31 декабря у меня был выходной, а первого января снова трудился в тренажерном зале.

— В общем, к большим нагрузкам вы готовы.

— Готов. Данные медицинского обследования свидетельствовали о том, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Хотите верьте, хотите нет, но с нетерпением жду двухразовых тренировок. Рассчитывал, что они начнутся чуть ли не с первого дня сборов, так как уже скоро мы будем играть в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, уже завтра нас нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью.

Матч 1/16 Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» пройдет 15 февраля в Москве.