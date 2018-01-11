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  • Кутепов: «С нетерпением жду двухразовых тренировок. Уже скоро играть в 1/16 Лиги Европы»

Кутепов: «С нетерпением жду двухразовых тренировок. Уже скоро играть в 1/16 Лиги Европы»

11 января 2018, 19:22
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как проходят сборы команды.

Ментально переключились с плотного графика матчей первой части сезона на размеренный ритм жизни?

— Есть у нас такой человек — тренер по физподготовке Хавьер. Так вот, он не дает нам переключиться. Я отдохнул неделю, а затем начал тренировки. Хави на время отпуска подготовил для нас серьезную программу. Расслабляться было нельзя. Даже так получалось, что и на новогодние праздники выпадали занятия: 31 декабря у меня был выходной, а первого января снова трудился в тренажерном зале.

В общем, к большим нагрузкам вы готовы.

— Готов. Данные медицинского обследования свидетельствовали о том, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Хотите верьте, хотите нет, но с нетерпением жду двухразовых тренировок. Рассчитывал, что они начнутся чуть ли не с первого дня сборов, так как уже скоро мы будем играть в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, уже завтра нас нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью.

Матч 1/16 Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» пройдет 15 февраля в Москве.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Атлетик Кутепов Илья
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1515687999
На словах вроде бы всё хорошо. Посмотрим как будет выглядеть в играх. В прошлом году разочаровал.
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Svoysvoemubrat
1515688102
Через неделю жены уедут и Массимо нагрузит по полной.
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OfaZavr
1515688415
главное чтобы труд в пользу шел а не только как нагрузка после отпуска.
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Сильвербой
1515688666
Очень жду этих матчей! Надеюсь что слива не будет!!!
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Полная Канистра
1515689483
вы уж закройтесь и не давайте больше инвью и обещаний так будет лучше занимайтесь тренировками и не отвлекайтесь а мы уж к вам заглянем сами на товарищеские матчи . Пусть только тренер сам за вас говорит что и как дела идут в клубе
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acer2003
1515692400
Кутепов главный пиии...ол Спартака !))
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dendiesel
1515696610
Ваша задача работать на тренировках и выкладываться на матче!!! А за вас ответит тренер....!
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