Получено 1182 заявки на билеты «Аэрофлота» по 5 рублей во время ЧМ

Представитель фонда «Росконгресс» сообщил о подаче заявок на рейсы «Аэрофлота» по специальному тарифу стоимостью пять рублей на время чемпионата мира.

«Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде осуществляется с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс», который является давним партнером «Аэрофлота при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

Специальный тариф составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов). На данный момент в Фонд «Росконгресс» поступило 1182 заявки на покупку билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по «тарифу болельщика», – сказал представитель фонда.

Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля.