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    Получено 1182 заявки на билеты «Аэрофлота» по 5 рублей во время ЧМ

    Представитель фонда «Росконгресс» сообщил о подаче заявок на рейсы «Аэрофлота» по специальному тарифу стоимостью пять рублей на время чемпионата мира.

    «Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде осуществляется с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс», который является давним партнером «Аэрофлота при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

    Специальный тариф составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов). На данный момент в Фонд «Росконгресс» поступило 1182 заявки на покупку билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по «тарифу болельщика», – сказал представитель фонда.

    Турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля.

    Источник: ТАСС

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    11.01.2018 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:16

      Всего то ! Если пятеро полетят , а может и один . Но все равно кому то повезет !

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