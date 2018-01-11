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    Источник: «Вест Хэм» готов продать Чичарито

    Работник Sky Sports Кавех Солхекол сообщил о возможном уходе нападающего Хавьера Эрнандеса из «Вест Хэма».

    «Вест Хэм» готов выслушать предложения по Эрнандесу. В прошлом году клуб купил его за 16 миллионов фунтов (у «Байера» – прим. «Бомбардира»). В составе клуба нет баланса из-за слишком большого количества нападающих», – написал журналист в твиттере.

    После перехода в лондонский клуб 29-летний Чичарито забил четыре гола в 21-м матче всех турниров.

    В октябре 2017 года сообщалось о желании мексиканца зимой перейти в клуб Примеры. Позже футболист опроверг эту информацию.

    Источник: Twitter

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    11.01.2018 13:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 11 января 2018, 18:03

      В локо его!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 января 2018, 13:20

      Для Феди место освобождают))

      0
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      ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс > mig28 11 января 2018, 15:01

      Действительно - чё за хрень! ?!
      ЭрНАНдэс === .....авно? ?????

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