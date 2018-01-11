Источник: «Вест Хэм» готов продать Чичарито

Работник Sky Sports Кавех Солхекол сообщил о возможном уходе нападающего Хавьера Эрнандеса из «Вест Хэма».

«Вест Хэм» готов выслушать предложения по Эрнандесу. В прошлом году клуб купил его за 16 миллионов фунтов (у «Байера» – прим. «Бомбардира»). В составе клуба нет баланса из-за слишком большого количества нападающих», – написал журналист в твиттере.

После перехода в лондонский клуб 29-летний Чичарито забил четыре гола в 21-м матче всех турниров.

В октябре 2017 года сообщалось о желании мексиканца зимой перейти в клуб Примеры. Позже футболист опроверг эту информацию.