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  • Зобнин: «Еще много туров впереди, еще много играть. Борьба за чемпионство начинается заново»

Зобнин: «Еще много туров впереди, еще много играть. Борьба за чемпионство начинается заново»

9 января 2018, 21:39
16

Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин поделился мнением о возможном чемпионстве московского клуба.

«По ребятам, по команде, по «Спартаку» в целом соскучился. Никого не видел, но буду рад встретиться.

Уже всем пора тренироваться. Борьба за чемпионство, конечно, начинается заново. Еще много туров впереди, еще много играть. Неизвестно, кто в какой форме будет после паузы. Будем ждать, готовиться, набирать форму, играть и побеждать», —сказал Зобнин.

«Спартак» с 37-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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anatolich72
1515524209
Но и позади немало туров, всё в руках ЛОКО, хоть я и за СПАРТАК. чемпионство паровозов не расстроит.
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Великий ЦСКА Москва
1515525066
Чемпионство уже может решиться в 21-ом туре, если выиграет Локомотив.
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Vlad_Tverskoy
1515525079
Настрой главное хороший!все реально!все по силам! Вперед FCSM!!! Ждем красивой игры и ярких побед!я думаю многих лига европы еще больше интересует!!!Все в ваших руках!
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VVM1964
1515529451
Да , но только такую фору дали Локомотиву , что ....
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Татарин за ЦСКА
1515529734
Вот только спартачи говорят о битве за чемпионство,а где же игроки Зенита то???Они самые звёздные,самые доргие и т.д.Не порядок,нужно газпёрму наверстать упущенное
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Татарин за ЦСКА
1515529802
Ну вот лично я за чемпионство Локомотива,а ЦСКА и Спартак были в тройке,без разницы кто какой,главное без Зенита
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Garrincha58
1515531326
дудачок! он говорит заново?только кто то отстает от Локо на 10 очков и всего то 10 туров
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Юрий Б.
1515531664
Сначала отпустили Локо, а теперь остается только локти кусать
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Диктор
1515557246
Помни о своих словах.
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OfaZavr
1515570329
надеюсь после этой паузы не будет как после прошлой.
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