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    Зобнин: «Еще много туров впереди, еще много играть. Борьба за чемпионство начинается заново»

    Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин поделился мнением о возможном чемпионстве московского клуба.

    «По ребятам, по команде, по «Спартаку» в целом соскучился. Никого не видел, но буду рад встретиться.

    Уже всем пора тренироваться. Борьба за чемпионство, конечно, начинается заново. Еще много туров впереди, еще много играть. Неизвестно, кто в какой форме будет после паузы. Будем ждать, готовиться, набирать форму, играть и побеждать», —сказал Зобнин.

    «Спартак» с 37-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.01.2018 21:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 10:45

      надеюсь после этой паузы не будет как после прошлой.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 января 2018, 07:07

      Помни о своих словах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 января 2018, 00:01

      Сначала отпустили Локо, а теперь остается только локти кусать

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2018, 23:55

      дудачок! он говорит заново?только кто то отстает от Локо на 10 очков и всего то 10 туров

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 23:30

      Ну вот лично я за чемпионство Локомотива,а ЦСКА и Спартак были в тройке,без разницы кто какой,главное без Зенита

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 23:56

      на каждого татарина найдется хрен с винтом

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Garrincha58 10 января 2018, 00:41

      Че то не нашелся

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 10 января 2018, 00:41

      Ну если ты про Спартак...то

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 23:28

      Вот только спартачи говорят о битве за чемпионство,а где же игроки Зенита то???Они самые звёздные,самые доргие и т.д.Не порядок,нужно газпёрму наверстать упущенное

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 10:44

      Привет! а Зеня в начале сезона уже много наговорили теперь только помалкивать остается))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 10 января 2018, 17:55

      Ага,это точно))))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 23:05

      ПРАВИЛЬНО РОМА! ВПЕРЁД СПАРТАК!!!

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 22:11

      Настрой главное хороший!все реально!все по силам! Вперед FCSM!!! Ждем красивой игры и ярких побед!я думаю многих лига европы еще больше интересует!!!Все в ваших руках!

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:11

      Чемпионство уже может решиться в 21-ом туре, если выиграет Локомотив.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 января 2018, 21:56

      Но и позади немало туров, всё в руках ЛОКО, хоть я и за СПАРТАК. чемпионство паровозов не расстроит.

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