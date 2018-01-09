Зобнин: «Еще много туров впереди, еще много играть. Борьба за чемпионство начинается заново»

Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин поделился мнением о возможном чемпионстве московского клуба.

«По ребятам, по команде, по «Спартаку» в целом соскучился. Никого не видел, но буду рад встретиться.

Уже всем пора тренироваться. Борьба за чемпионство, конечно, начинается заново. Еще много туров впереди, еще много играть. Неизвестно, кто в какой форме будет после паузы. Будем ждать, готовиться, набирать форму, играть и побеждать», —сказал Зобнин.

«Спартак» с 37-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.