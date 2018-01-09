Феллаини сообщил Моуринью о желании уйти

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассматривает предложения о продолжении карьеры в другом клубе. 30-летний бельгиец сообщил главному тренеру «манкунианцев» Жозе Моуринью о том, что намерен найти себе новый клуб.

Руководство «МЮ» хотело сохранить футболиста в своем составе, но тот отклонил несколько вариантов нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года.

Напомним, что Феллаини выступает за «МЮ» с 2013 года, когда он перешел из «Эвертона».