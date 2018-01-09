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    Феллаини сообщил Моуринью о желании уйти

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассматривает предложения о продолжении карьеры в другом клубе. 30-летний бельгиец сообщил главному тренеру «манкунианцев» Жозе Моуринью о том, что намерен найти себе новый клуб.

    Руководство «МЮ» хотело сохранить футболиста в своем составе, но тот отклонил несколько вариантов нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года.

    Напомним, что Феллаини выступает за «МЮ» с 2013 года, когда он перешел из «Эвертона».

    Источник: The Sun

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    09.01.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +842

      sined1951 9 января 2018, 15:49

      Его бы вернуть в Эвертон, там он звездил и играл первую скрипку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 12:53

      Мю Моура не его команда. Ему бы в Италию

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 9 января 2018, 12:16

      Боец, которому не дали сражаться. Правильно делает, что уходит

      0
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      Рейтинг: +71

      _Evgen_57 9 января 2018, 12:01

      от жозе все бегут по тихоньку

      2
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      Рейтинг: +43

      MU777 > _Evgen_57 10 января 2018, 00:54

      Вообще-то он не от тренера бежит. Ранее он заявил, что осознаёт, что это будет последний трансфер в его карьере, и хочет продаться дороже (имеется ввиду зарплата). МЮ предлагает ему контракт, которые по его мнению ниже той суммы которую он хотел бы получать.
      Вот и все.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 января 2018, 11:22

      А мне он нравится....хороший игрок делаюший огромное кол-во черновой работы,не супер звезда,но игрок качественный и способный выйти на поле в любой момент и уж точно ничего не испортить....думаю усилит Эвертон

      0
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      Рейтинг: +10

      LiRush 9 января 2018, 10:25

      давно уже пора валить было

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