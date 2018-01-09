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    ФИФА может увеличить количество самых дешевых билетов на ЧМ-2018 для россиян на 100 тысяч

    Оргкомитет «Россия-2018» находится на стадии переговоров с ФИФА относительно возможности увеличения количества билетов чемпионата мира-2018 четвертой (самой дешевой) категории для россиян. Российская сторона рассчитывает увеличить квоту на 80-100 тысяч.

    «Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведем эту работу с ФИФА и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», – заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин.

    Ранее в ФИФА выделили 350 тысяч билетов четвертой категории для граждан России. Около 210 тысяч были проданы на первом этапе. Оставшиеся 140 тысяч поступили в продажу 5 декабря. Заявку на пропуск можно отправить до 31 января, после чего они будут распределены в результате жеребьевки.

    Дополнительные билеты будут реализованы на последнем этапе продаж – с 13 марта по 3 апреля. Стоимость билетов этой категории является минимальной – 1280 рублей на матчи группового турнира.

    Источник: Известия

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    09.01.2018 08:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 16:44

      А может и не увеличить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 января 2018, 11:21

      что тут удивительного?

      0
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