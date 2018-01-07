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    Венгер: «Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

    Напомним, что «канониры» потерпели в этой встрече поражение со счетом 2:4 и вылетели из турнира.

    «Мы провели неудачный матч и очень огорчены результатом. «Арсенал» играл плохо и допускал ошибки в обороне, тогда как соперник опасно действовал в атаке. Кроме того, мы уступили в борьбе за единоборства.

    Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать», – отметил Венгер.

    Источник: BBC

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    07.01.2018 23:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2018, 21:22

      Тем не менее 14 команд в чемпионшипе успешно обыграли Ноттингем в этом сезоне. Четырнадцать, Арсен!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 января 2018, 09:57

      действительно... очень сильная команда..))

      из отмазок Арсена можно уже книгу насобирать афоризмов..

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 января 2018, 09:21

      да Арсен, и этой команде стоит даже позавидовать. 2 Кубка Чемпионов, которых нет у великого Арсенала. Да и плевать, что это было в далеком прошлом, но это было!!! так что не зазорно проиграть лесникам)))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 января 2018, 07:27

      Арсен - старый клоун...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2018, 07:13

      В защиту Венгера могу только одно сказать: играл второй, если не третий состав Арсенала, а по уровню это как раз уровень Ноттингем Форест. Так что проиграли практически равной команде.... Но в защиту Венгера все меньше и меньше аргументов.... Может пора на пенсию и дать порулить молодым, а ля Луис Энрике? )))

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      Рейтинг: +643

      Symbol 8 января 2018, 01:34

      Ну если для Арсенала трудно побеждать такие команды, как Нотингем...Арсен, а зачем ты там? Живой памятник?

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 8 января 2018, 01:19

      Арсен Брежнев...

      0
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      Рейтинг: +111

      lisal 8 января 2018, 00:47

      АРСЕНИЙ вы клуб или кусок гавн* , вам сударь походу плевать на ваших болельщиков.

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      Рейтинг: +111

      lisal 8 января 2018, 00:42

      Такой плохой игры у АРСА не было арснений походу пора уже. И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 января 2018, 00:32

      сам виноват что слил матч

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