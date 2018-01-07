Венгер: «Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

Напомним, что «канониры» потерпели в этой встрече поражение со счетом 2:4 и вылетели из турнира.

«Мы провели неудачный матч и очень огорчены результатом. «Арсенал» играл плохо и допускал ошибки в обороне, тогда как соперник опасно действовал в атаке. Кроме того, мы уступили в борьбе за единоборства.

Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать», – отметил Венгер.