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  • Венгер: «Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать»

Венгер: «Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать»

7 января 2018, 23:28
12

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

Напомним, что «канониры» потерпели в этой встрече поражение со счетом 2:4 и вылетели из турнира.

«Мы провели неудачный матч и очень огорчены результатом. «Арсенал» играл плохо и допускал ошибки в обороне, тогда как соперник опасно действовал в атаке. Кроме того, мы уступили в борьбе за единоборства.

Такие команды, как «Ноттингем Форест, сложно побеждать», – отметил Венгер.

Источник: BBC
Англия. Кубок Арсенал Ноттингем Форест Венгер Арсен
Комментарии (12)
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LMI
1515357242
Да пошел ты уже куда-нибудь, Арсен
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lisal
1515361329
Такой плохой игры у АРСА не было арснений походу пора уже. И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ.
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lisal
1515361633
АРСЕНИЙ вы клуб или кусок гавн* , вам сударь походу плевать на ваших болельщиков.
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Su27Flanker
1515363597
Арсен Брежнев...
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Symbol
1515364458
Ну если для Арсенала трудно побеждать такие команды, как Нотингем...Арсен, а зачем ты там? Живой памятник?
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Superviser77
1515384834
В защиту Венгера могу только одно сказать: играл второй, если не третий состав Арсенала, а по уровню это как раз уровень Ноттингем Форест. Так что проиграли практически равной команде.... Но в защиту Венгера все меньше и меньше аргументов.... Может пора на пенсию и дать порулить молодым, а ля Луис Энрике? )))
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la verdad
1515385624
Арсен - старый клоун...
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absent32
1515392479
да Арсен, и этой команде стоит даже позавидовать. 2 Кубка Чемпионов, которых нет у великого Арсенала. Да и плевать, что это было в далеком прошлом, но это было!!! так что не зазорно проиграть лесникам)))
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mihail200606
1515394643
действительно... очень сильная команда..)) из отмазок Арсена можно уже книгу насобирать афоризмов..
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vick-north-west
1515522145
Тем не менее 14 команд в чемпионшипе успешно обыграли Ноттингем в этом сезоне. Четырнадцать, Арсен!
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