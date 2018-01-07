Дайч: «После первого гола «Манчестер Сити» мы выглядели немного пьяными»

Главный тренер английского «Бернли» Шон Дайч прокомментировал итог матча 1/32 Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:4). Специалист отметил, что в какой-то момент игры его подопечные выглядели нетрезвыми.

«До первого гола «Сити» мы выглядели хорошо. Потом мы стали походить на немного пьяных людей. Команда почему-то выключилась и это моя проблема. Помимо этого, я видел и положительные моменты в нашей игре», – сказал Дайч SportsMole.

Напомним, что «Бернли» в указанном матче забил первым.