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    Клопп: «Ливерпуль» сделал все возможное, чтобы сохранить Коутиньо в составе. Но «Барселона» – его мечта»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что английский клуб сделал все возможное, чтобы сохранить в составе полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Ранее о трансфере 25-летнего бразильца сообщила «Барселона». Сумма отступных, прописанная в контракте игрока с каталонским клубом, составляет 400 миллионов евро.

    «Коутиньо хотел перейти в «Барселону» еще с июля прошлого года, когда каталонцы обозначили свой интерес. Филиппе дал понять всем, как он хочет, чтобы этот трансфер состоялся.

    Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде и быть частью того проекта, который мы строим.

    Могу сказать болельщикам, что клуб сделал все возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил уйти в «Барселону». Это его мечта», – сказал Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    06.01.2018 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 10:04

      ну что ж выбор сделан сейчас все зависит только от него, как себя проявит так и карьера пойдет может стать еще круче или как Афеллай и подобные все запороть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 7 января 2018, 03:06

      Очень жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 января 2018, 01:03

      Наконец-то этот сериал закончелся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Жёлто-синий 7 января 2018, 01:26

      Щас начнётся сериал: Неймар Реал )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 января 2018, 23:29

      Потеря.Ключевой игрок для Ливерпуля.Заменить будет очень сложно.Если вообще возможно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 23:09

      Это жизнь. Это футбол.

      2
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