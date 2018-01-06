Клопп: «Ливерпуль» сделал все возможное, чтобы сохранить Коутиньо в составе. Но «Барселона» – его мечта»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что английский клуб сделал все возможное, чтобы сохранить в составе полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее о трансфере 25-летнего бразильца сообщила «Барселона». Сумма отступных, прописанная в контракте игрока с каталонским клубом, составляет 400 миллионов евро.

«Коутиньо хотел перейти в «Барселону» еще с июля прошлого года, когда каталонцы обозначили свой интерес. Филиппе дал понять всем, как он хочет, чтобы этот трансфер состоялся.

Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде и быть частью того проекта, который мы строим.

Могу сказать болельщикам, что клуб сделал все возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил уйти в «Барселону». Это его мечта», – сказал Клопп.