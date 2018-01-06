«Спартак» близок к покупке Вериссимо. «Зенит» согласился продать Ригони в «Эвертон». Дайджест событий дня

«МЮ» может перехватить Кейна у «Реала».

Моуринью жестко ответил Конте на фразу про старческое слабоумие.

Обамеянга продадут в Китай за 72 миллиона.

Скаут ЦСКА посетил матч второй шотландской лиги.

Чалов и Игнатьев попали в рейтинг самых многообещающих игроков 2018 года по версии УЕФА.

«Бенфика» планирует приобрести Бауэра у «Рубина».

Лишь четыре легионера поехали на сбор «Рубина» в ОАЭ.

Агент Вериссимо оценил вероятность перехода своего клиента в «Спартак».

«Барселона» и «Ливерпуль» договорились о переходе Коутиньо и обозначили сумму трансфера.

«Зенит» согласен продать Ригони в «Эвертон» за 35 миллионов.