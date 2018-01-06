«Спартак» близок к покупке Вериссимо. «Зенит» согласился продать Ригони в «Эвертон». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 21:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 7 января 2018, 08:58

      Руководство Зенита -дураки!Сначала купят,потом через полгода продают.Зачем?Игрок поможет в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 7 января 2018, 07:43

      класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 7 января 2018, 06:22

      Моур в своём репертуаре!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 января 2018, 03:23

      Перевал-база работает круглосуточно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 января 2018, 23:53

      Весна покажет..., кто, чего и зачем купил или продал..., а так сейчас гадания на кофейной гуще... С Рождеством Православные!

      3
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