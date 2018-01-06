Бердыев: «На сбор «Рубина» в Абу-Даби из легионеров едут только Навас, Цакташ, Карадениз и Азмун. Остальные – ищут новые клубы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что на сбор команды в Абу-Даби отправятся только четыре легионера. В их числе Мийо Цакташ, Сесар Навас, Сердар Азмун и Гекдениз Карадениз.

На данный момент казанский клуб занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 23 очка.

– Мы с оптимизмом смотрим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы.

В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся.

Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

– Вам известна, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М'Вилы, Сонга?

– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.