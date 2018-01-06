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    Бердыев: «На сбор «Рубина» в Абу-Даби из легионеров едут только Навас, Цакташ, Карадениз и Азмун. Остальные – ищут новые клубы»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что на сбор команды в Абу-Даби отправятся только четыре легионера. В их числе Мийо Цакташ, Сесар Навас, Сердар Азмун и Гекдениз Карадениз.

    На данный момент казанский клуб занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 23 очка.

    – Мы с оптимизмом смотрим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы.

    В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся.

    Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

    – Вам известна, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М'Вилы, Сонга?

    – Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.

    Источник: ФК «Рубин»

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    06.01.2018 20:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 09:48

      ну вот опять обстоятельства ставят Бердыева в трудное положение как в Ростове.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 7 января 2018, 03:07

      Бауэр - играл, МВила - так себе, остальные полировали скамейку и ведомость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 января 2018, 23:42

      Все правильно сделали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 6 января 2018, 22:00

      Бердыев, казанского бери, может поможет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 21:03

      Пиз...ц Рубину! Если не в этом, то следующий год ФНЛ их ждет! Очень-очень жаль!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Arshavin the Best > Сильвербой 7 января 2018, 01:23

      Если Бекиич уйдет, тогда да

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 января 2018, 21:01

      Бауэра жаль отпускают коечно, а Кардениз похоже пока хоть как то двигается, играть будет. Напа то где? походу Жонатас так и останется у нас лидером по забитым..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 января 2018, 20:43

      Бердыев даже без уселения в серединке удержится!!

      6
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 января 2018, 20:42

      Во как! Бердыев решил пойти по пути ЦСКА и обойтись своими силами. Ну что же, удачи Рубину в этом нелёгком деле.

      7
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 января 2018, 20:40

      хуже не будет

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 20:39

      Будут новые победы, встанут новые бойцы!!!

      2
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