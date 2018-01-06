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  • Бердыев: «На сбор «Рубина» в Абу-Даби из легионеров едут только Навас, Цакташ, Карадениз и Азмун. Остальные – ищут новые клубы»

Бердыев: «На сбор «Рубина» в Абу-Даби из легионеров едут только Навас, Цакташ, Карадениз и Азмун. Остальные – ищут новые клубы»

6 января 2018, 20:23
13

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что на сбор команды в Абу-Даби отправятся только четыре легионера. В их числе Мийо Цакташ, Сесар Навас, Сердар Азмун и Гекдениз Карадениз.

На данный момент казанский клуб занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 23 очка.

– Мы с оптимизмом смотрим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы.

В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся.

Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

– Вам известна, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М'Вилы, Сонга?

– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Rtu
1515260094
*** Бауэр хороший защитник,жаль что уйдёт из ЧР
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DOCTOR PENALTY
1515260349
Будут новые победы, встанут новые бойцы!!!
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KARAT777
1515260406
хуже не будет
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BRO_football
1515260559
Во как! Бердыев решил пойти по пути ЦСКА и обойтись своими силами. Ну что же, удачи Рубину в этом нелёгком деле.
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афоня72
1515260587
Бердыев даже без уселения в серединке удержится!!
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Рубинище
1515261670
Бауэра жаль отпускают коечно, а Кардениз похоже пока хоть как то двигается, играть будет. Напа то где? походу Жонатас так и останется у нас лидером по забитым..
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Сильвербой
1515261830
Пиз...ц Рубину! Если не в этом, то следующий год ФНЛ их ждет! Очень-очень жаль!!!
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Tajik-za Zenit
1515271357
Все правильно сделали
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compka
1515283654
Бауэр - играл, МВила - так себе, остальные полировали скамейку и ведомость
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OfaZavr
1515307693
ну вот опять обстоятельства ставят Бердыева в трудное положение как в Ростове.
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