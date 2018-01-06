Агент Вериссимо: «Переговоры со «Спартаком» продвинулись, но пока не завершены»

Агент Тиаго Тавейра, представляющий интересы центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переговоры по трансферу его клиента в «Спартак» пока не завершены.

«Переговоры со «Спартаком» продвинулись, но пока не завершены», – сказал Тавейра.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят бразильскому клубу чуть более 5 миллионов евро за 22-летнего игрока, а сам он подпишет с москвичами как минимум четырехлетний контракт и присоединится к своей новой команде в ходе первого зимнего сбора, который состоится в ОАЭ с 9 по 22 января.

В завершившемся в Бразилии сезоне защитник провел 36 матчей в Серии А и отметился девятью желтыми карточками.