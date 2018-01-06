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    Агент Вериссимо: «Переговоры со «Спартаком» продвинулись, но пока не завершены»

    Агент Тиаго Тавейра, представляющий интересы центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переговоры по трансферу его клиента в «Спартак» пока не завершены.

    «Переговоры со «Спартаком» продвинулись, но пока не завершены», – сказал Тавейра.

    Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят бразильскому клубу чуть более 5 миллионов евро за 22-летнего игрока, а сам он подпишет с москвичами как минимум четырехлетний контракт и присоединится к своей новой команде в ходе первого зимнего сбора, который состоится в ОАЭ с 9 по 22 января.

    В завершившемся в Бразилии сезоне защитник провел 36 матчей в Серии А и отметился девятью желтыми карточками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2018 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 7 января 2018, 10:09

      Со статистикой у парня не очень , за 36 игр ни одной результативной передачи и не одного гола но судя по всему он любитель желтых карточек , опять же торги начинали с 7 млн и скатились уже до 5 млн . Подозрительный пассажир , или мне так кажется или я чего то не знаю .
      Всех с Рождеством !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 января 2018, 19:07

      пока подружка на москву не уломается, контракта не будет, не мужики, а пластилин подкаблучный

      3
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 января 2018, 18:44

      скоро придет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 января 2018, 18:15

      8...6...5... потом он окажется в Удинезе(((

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > sssrspartak 6 января 2018, 21:22

      Хочется все-таки, чтобы он перешел именно к нам!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:01

      НУ ЧТО ВЫ НАС ДРАЗНИТЕ.....????

      3
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      Рейтинг: +718

      Антимат > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:15

      Стиль такой. Это Левитан факты озвучивал, а нынешние слухами кормятся.

      2
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