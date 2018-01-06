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    Чалов и Игнатьев – в рейтинге УЕФА самых многообещающих игроков 2018 года

    УЕФА опубликовал рейтинг, включающий 50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2018 году.

    В список вошли нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.

    Отметим, что в характеристике 19-летнего Чалова говорится: «Это быстрый, проницательный нападающий, который регулярно выходит на замену в составе ЦСКА».

    Напомним, что Игнатьев, в свою очередь, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша юношеской Лиги УЕФА, забив 10 голов.

    Источник: УЕФА

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    06.01.2018 15:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 7 января 2018, 12:23

      Головин железно закрепился в основе, Чалов - увы, только на замены, мало забивает, а это его прямая обязанность, Понтус более эффективен, чем он. Будем надеяться, что в 2018 году Фёдор заиграет лучше.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 января 2018, 07:23

      Похвально

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 января 2018, 03:03

      вот и надо натаскивать своих... а то какого то стоцкого для полировки скамеек хотят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 января 2018, 20:56

      Чалов попал в рейтинг только благодаря тому, что месяц назад получил премию "Первая пятерка" от Детской футбольной лиги как лучший молодой игрок года в РФПЛ.
      Надеюсь Гончаренко прислушается к рекомендациям УЕФА и ДФЛ, и во второй части сезона будет чаще задействовать Чалова в команде.
      А к Игнатьеву нет никаких претензий и он по праву попал в этот рейтинг. Быть лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша юношеской Лиги УЕФА, это многого стоит. Из него в 2018 году вполне может выйти что-то стоящее.

      4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 января 2018, 20:05

      Не удачная шутка

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 января 2018, 19:34

      Наши клубы не доверяют молодежи. ЦСКА Чалова в состав ставил вынужденно, а сейчас вообще Понтуса поставил.
      Так что у Чалова есть два пути: или ехать в европейский посредственный чемпионат и там выкладываться или в середняк рфпл, а потом на скамейку зенита с жирным контрактом.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 января 2018, 19:29

      ИГНАТЬЕВ СУПЕР!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 19:07

      Игнатьев точно без вопросов, а вот Чалов пока не оправдывает выданных ему авансов.

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 января 2018, 18:54

      Ну лпдно Игнатьев, а Чалов как Дзагоев до 30 лет подающий надежды. Цска вообще подающая надежды

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > РМЗ 6 января 2018, 19:02

      жестоко ,но от части ты прав)

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 января 2018, 18:00

      еще года 3 назад я Чалова назвал "русским Иброй"... Ну что ж Федя не подведи ... пора уже.. У тебя все для этого есть ... главное "котелок" на поле варит ...все остальное наживное...

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