Чалов и Игнатьев – в рейтинге УЕФА самых многообещающих игроков 2018 года

Головин железно закрепился в основе, Чалов - увы, только на замены, мало забивает, а это его прямая обязанность, Понтус более эффективен, чем он. Будем надеяться, что в 2018 году Фёдор заиграет лучше.
УЕФА опубликовал рейтинг, включающий 50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2018 году.
В список вошли нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.
Отметим, что в характеристике 19-летнего Чалова говорится: «Это быстрый, проницательный нападающий, который регулярно выходит на замену в составе ЦСКА».
Напомним, что Игнатьев, в свою очередь, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша юношеской Лиги УЕФА, забив 10 голов.