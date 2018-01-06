Чалов и Игнатьев – в рейтинге УЕФА самых многообещающих игроков 2018 года

УЕФА опубликовал рейтинг, включающий 50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2018 году.

В список вошли нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.

Отметим, что в характеристике 19-летнего Чалова говорится: «Это быстрый, проницательный нападающий, который регулярно выходит на замену в составе ЦСКА».

Напомним, что Игнатьев, в свою очередь, является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша юношеской Лиги УЕФА, забив 10 голов.