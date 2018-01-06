«Манчестер Юнайтед» готов перехватить Кейна у «Реала»

Моур решил сделать ход конём. Однако Кейну нужно расти и зарабатывать, в Шпорах уже потолок. Лучше перейти в другой топовый чемпионат, поиграть в другой футбол, сменить обстановку. Все так делают, и Гарри, судя по-всему, это понимает. Уходит Бензема и поиграть с Роналду - лучше не придумаешь.
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду«Тоттенхэма» Гарри Кейну. Как сообщается, манкунианцы готовы перехватить игрока у «Реала». Нападающий потенциально может быть продан «шпорами» за 150 миллионов евро. Рыночная стоимость Кейна оценивается в 80 миллионов.
В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.