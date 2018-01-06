Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов перехватить Кейна у «Реала»

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду«Тоттенхэма» Гарри Кейну. Как сообщается, манкунианцы готовы перехватить игрока у «Реала». Нападающий потенциально может быть продан «шпорами» за 150 миллионов евро. Рыночная стоимость Кейна оценивается в 80 миллионов.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 07:12
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 14:44

      Моур решил сделать ход конём. Однако Кейну нужно расти и зарабатывать, в Шпорах уже потолок. Лучше перейти в другой топовый чемпионат, поиграть в другой футбол, сменить обстановку. Все так делают, и Гарри, судя по-всему, это понимает. Уходит Бензема и поиграть с Роналду - лучше не придумаешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 14:51

      Сыграется он с Роналду, это еще вилами по воде писано. Роналду за Бензема держится двумя руками.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > sined1951 6 января 2018, 17:11

      Сыгрываться с роналду не стоит, кейну всего 24 года, роналду максы след сезон отгырает. Так что в 25 уже кейн будет свободен от роналду) и играй себе много лет в реале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > sined1951 6 января 2018, 21:23

      Даже если не сыграется, получит от этого немало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 января 2018, 12:45

      Мю так моросит? Им щас любой клуб позавидует столькими нападающими

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      naumanov 6 января 2018, 11:35

      лучше в реал, в мю перебор с нападающими

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 6 января 2018, 11:24

      да лучше поменять клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 6 января 2018, 11:17

      Реал уже отдал таранного и молодого Моратту, хотят Кейна зачем было отпускать Моратту?(я понимаю он на фоне Кейна слабей,и то хз), но я бы хотел, как фанат Реала, чтобы они меняли сам стиль игры,то есть искали бы форварда типо Суареза, как был Рональдо.
      С МЮ тоже непонятно есть Лукаку(Кейн с левой ногой)...так чисто ослабить Шпор...спорно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 10:46

      Тоттенхэм его команда!.. Там знают, что от него ждать и создают для этого условия!.. Он знает и чувствует, как партнёры играют на него!..
      В любой другой команде может быть по другому...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > insider_retro 6 января 2018, 10:53

      Тоттенхэем хороший клуб, но в обоих Манчестерах и Реале этот парень может превратиться вообще в "монстра"! И согласись, было бы очень интересно на это посмотреть!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Сильвербой 6 января 2018, 10:58

      Не спорю!... В Реале - интересно, в МЮ - более привычно!... И всё же фактор непредсказуемости присутствует!... Всем участникам событий очень важно угадать!!!!...))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > insider_retro 6 января 2018, 11:10

      с языка снял)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 января 2018, 10:28

      Я бы на его месте вообще никуда не дёргался....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 10:27

      Я думаю что именно так и будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 6 января 2018, 10:24

      Ну "эти" кого угодно и что угодно могут купить...

      P.S.
      только результата (побед в АПЛ, ЛЧ) также не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 января 2018, 09:54

      Реально лакомый кусочек.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11