Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг летом перейдет в «Гуанчжоу Эвергранд» за 72 миллиона

    Как сообщает Sima Sports, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае.

    По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» договорился с черно-желтыми о переходе габонца летом за 72 миллиона евро.

    На 28-летнего футболиста также претендовал «Бейджин Гуоань», предлагавший за него 60 миллионов.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матча, записав в свой актив 21 мяча и три голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 7 января 2018, 01:11

      Его усиленно продают 2-й сезон подряд.... Хоть китайцам сгодится) Европейцам не нужен оказался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 20:35

      Сколько он не забивает 100% голов в Боруссии, честно говоря ему давно уже туда пора! Не вижу прогресса в этом игроке, одни понты, да маски шоу! Боруссия классная команда и ей нужны более достойные игроки! Посмотрите как раскрылся Пулишич! А если еще и вернут Мхитаряна, думаю команда в скором будущем вспомнит, что Боруссия- это Суперклуб!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 16:08

      Что для счастья нужно футболисту? - переезд в Китай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 15:54

      в 28 лет и в Китай,с такой игрой нужен Европе П-Э Обамеянг

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      BogdanSpartakBarca 6 января 2018, 15:23

      Если это так то жаль. Может Реал или клуб АПЛ перехватят его. Скорее 2.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 15:11

      в итоге уедет в англию

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > серега кашин 6 января 2018, 17:14

      пьер в англию,эмерик в китай))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 января 2018, 15:00

      вот летом и увидим, мало ли ещё что произойдёт до того момента.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11