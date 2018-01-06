Обамеянг летом перейдет в «Гуанчжоу Эвергранд» за 72 миллиона

Как сообщает Sima Sports, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае.

По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» договорился с черно-желтыми о переходе габонца летом за 72 миллиона евро.

На 28-летнего футболиста также претендовал «Бейджин Гуоань», предлагавший за него 60 миллионов.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матча, записав в свой актив 21 мяча и три голевые передачи.