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  • Моуринью: «Пусть Конте не говорит мне о моем прошлом. Меня хотя бы никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

Моуринью: «Пусть Конте не говорит мне о моем прошлом. Меня хотя бы никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

6 января 2018, 12:43
18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил тренеру «Челси» Антонио Конте на его заявление о старческом слабоумии португальца.

Ранее Моуринью подверг критике тренеров за «клоунскую» манеру поведения на кромке поля, намекая на Конте и главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В ответ итальянский специалист сказал, что Моуринью раньше вел себя также, однако уже забыл об этом из-за старческого слабоумия.

«Мне не нужно, чтобы тренер «Челси» говорил мне о моих прошлых и будущих ошибках. Могу только сказать, что меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи», – заявил Моуринью.

Напомним, летом 2012 года Конте на четыре месяца был отстранен от тренерской работы из-за подозрений в причастии к договорным матчам, когда он еще руководил «Сиеной» в сезоне-2010/11.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Моуринью Жозе Конте Антонио
Комментарии (18)
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Vantei
1515232305
А это тут причем? Ляпнул так что бы уколоть побольнее.
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Fonor
1515232626
Как будто он сам никогда не гонял договорняки. На самом деле все когда либо участвовали в договорных матчах. На играх dogovornoj-match.ru все поднимаются и они в том числе.
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серега кашин
1515233173
как всегда в своем репертуаре, моур знает как посильней зацепить аппонента
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h3LL1k
1515234532
под*** однако XD
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lekseij2007
1515234553
Маур крут. Любого поставит на место !
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Gullit 76
1515236352
Пауки в банке.
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hevbn 28
1515239405
Не понимаю в чем причина "дискуссии ", у всех тренеров своя манера поведения, они ведут себя так ,чтобы им было комфортно переживать события матча. Обвинять их в этом по моему как то глупо.
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Cules2013
1515240209
пошла жара, но первый-то начал Моуриньо, это уже который раз. Скучно ему в МЮ видимо совсем. Был некий период затишья, многие уже подумали, что вот оно, человек повзрослел наконец-то, поумнел, куда там, просто взял передышку. Слышать вообще какие-либо претензий в чужой адрес от Моуриньо просто смешно, ибо он сам первый парень на деревне в том, в чём обвиняет других.
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iBragim2102
1515240315
из-за подозрений, а не договорных
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DOCTOR PENALTY
1515242774
Моур всегда много пиз..т, когда не на 1 месте. А тут ещё такой отрыв Пепа. Нервы сдают...
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