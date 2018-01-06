Моуринью: «Пусть Конте не говорит мне о моем прошлом. Меня хотя бы никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил тренеру «Челси» Антонио Конте на его заявление о старческом слабоумии португальца.

Ранее Моуринью подверг критике тренеров за «клоунскую» манеру поведения на кромке поля, намекая на Конте и главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В ответ итальянский специалист сказал, что Моуринью раньше вел себя также, однако уже забыл об этом из-за старческого слабоумия.

«Мне не нужно, чтобы тренер «Челси» говорил мне о моих прошлых и будущих ошибках. Могу только сказать, что меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи», – заявил Моуринью.

Напомним, летом 2012 года Конте на четыре месяца был отстранен от тренерской работы из-за подозрений в причастии к договорным матчам, когда он еще руководил «Сиеной» в сезоне-2010/11.