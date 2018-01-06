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    Моуринью: «Пусть Конте не говорит мне о моем прошлом. Меня хотя бы никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил тренеру «Челси» Антонио Конте на его заявление о старческом слабоумии португальца.

    Ранее Моуринью подверг критике тренеров за «клоунскую» манеру поведения на кромке поля, намекая на Конте и главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В ответ итальянский специалист сказал, что Моуринью раньше вел себя также, однако уже забыл об этом из-за старческого слабоумия.

    «Мне не нужно, чтобы тренер «Челси» говорил мне о моих прошлых и будущих ошибках. Могу только сказать, что меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи», – заявил Моуринью.

    Напомним, летом 2012 года Конте на четыре месяца был отстранен от тренерской работы из-за подозрений в причастии к договорным матчам, когда он еще руководил «Сиеной» в сезоне-2010/11.

    Источник: Football Italia

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    06.01.2018 12:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +481

      belrus21 7 января 2018, 01:14

      Девчонки разошлись!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 января 2018, 16:40

      Моур провокатором был и остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 6 января 2018, 16:04

      не нужно зарекаться) кто-нибудь будет сдавать матч, а виновны будут все

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 15:46

      Моур всегда много пиз..т, когда не на 1 месте. А тут ещё такой отрыв Пепа. Нервы сдают...

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 января 2018, 15:30

      Чувствует Маур ,что на поле проиграет.Вот и затевает очередную "разборку на кухне в коммуналке."

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 января 2018, 15:27

      Ооо!Понеслось!Переводчик вонючка однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 января 2018, 15:05

      из-за подозрений, а не договорных

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 января 2018, 15:03

      пошла жара, но первый-то начал Моуриньо, это уже который раз. Скучно ему в МЮ видимо совсем. Был некий период затишья, многие уже подумали, что вот оно, человек повзрослел наконец-то, поумнел, куда там, просто взял передышку. Слышать вообще какие-либо претензий в чужой адрес от Моуриньо просто смешно, ибо он сам первый парень на деревне в том, в чём обвиняет других.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 января 2018, 14:50

      Не понимаю в чем причина "дискуссии ", у всех тренеров своя манера поведения, они ведут себя так ,чтобы им было комфортно переживать события матча. Обвинять их в этом по моему как то глупо.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 января 2018, 13:59

      Пауки в банке.

      3
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