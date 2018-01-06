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    Пюэль: «Марез не говорил мне, что хочет уйти из «Лестера», он счастлив в клубе»

    Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль подчеркнул, что полузащитник Рияд Марез счастлив в клубе и не намерен покидать «лис».

    На днях появилась информация, что к алжирцу проявляют интерес «Челси» и «Ливерпуль».

    «Я сказал, что хочу сохранить всех своих лучших игроков в команде. Рияд является ценным игроком. Когда я обсуждаю с ним подобные вещи, он показывает хорошее отношение. Он наслаждается своим футболом и счастлив. Это хорошо.

    Он любит играть со своими нынешними партнерами. Он улучшил всю свою статистику, включая голы и голевые передачи. Это все положительные для него. Я хочу продолжать работать со всеми своими лучшими игроками, такими как Марез.

    Говорил ли он, что хочет уйти? Нет. Он счастлив в этой команде. Для меня нет никаких проблем. Он будет рад играть со своими товарищами. Он любит футбол.

    В трансферное окно люди могут делать предположения об игроках и переходах, но я остаюсь спокоен», – сказал Пюэль.

    Источник: Tribalfootball

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    06.01.2018 15:28
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