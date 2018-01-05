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    Защитник «Урала» Хозин близок к восстановлению, футболист пропустил два года из-за инфекции

    Защитник «Урала» Владимир Хозин рассказал о состоянии здоровья. В феврале 2016 года на сборах он занес инфекцию в рану, после чего не принимал участия в официальных встречах.

    «На сборах начну работать с реабилитологом, как буду готов, начну тренироваться с основным составом. Спешить не буду, в моем случае неделя или день уже ничего не решат, главное – хорошо подготовиться. Думаю, двух месяцев до возобновления чемпионата мне будет достаточно.

    По ноге чувствую, что теперь все в порядке. Раньше не мог долго сидеть, потому что передавливало нервы, сейчас уже такого нет.

    Нападающий пробежал передо мной, чтобы закрыть мяч, а я просто неудачно за него зацепился, был сильный щелчок в ноге, потом она была как в свободном полете, ударился пяткой о газон, а дальше я уже ничего не помню. Очнулся, лежу на газоне, болит нога – и все. Потом, когда меня уже уводили с поля, заметил, что кость торчит из руки, но проблемы с плечом оказались мелочью по сравнению с ногой

    Так получилось, что сразу обследование не сделали. Потом оно показало, что сухожилие оторвалось, а перепончатая мышца висела на последних волосках

    [Через 2 месяца после операции в клинике] мне сделали пункцию, но из ноги постоянно продолжал течь гной, только через полторы недели мне сказали, что у меня завелся стафилококк», – рассказал игрок.

    Осенью он сыграл несколько матчей за молодежный состав, успел выйти на замену в матче основной команды, но состояние ухудшилось.

    Сне сказали, что ногу «почистили», я пропил антибиотики два месяца, дискомфорт в ноге чувствовал, но мне сказали, что со временем все пройдет. Дискомфорт чувствовал, но мне становилось лучше. Однако в одном из игровых эпизодов на сборах снова почувствовал боль.

    Оказалось, что инфекция заносится достаточно часто, и неважно, где проводилась операция. Но если бы это было обнаружено сразу, от инфекции можно было бы избавиться за неделю, а в той клинике, похоже, с этим затянули», – сказал 28-летний игрок.

    Команда Александра Тарханова ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе девятой команды турнирной таблицы.

    Источник: ТАСС

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    05.01.2018 14:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 5 января 2018, 21:26

      Жёстко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 января 2018, 20:48

      Здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:15

      Главное что сейчас все хорошо и тяжелый этап восстановления пройден. Здоровья!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 5 января 2018, 16:41

      Удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 января 2018, 16:30

      Здоровья! Отличный футболист!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 января 2018, 15:55

      Нихрена себе накосячили, так можно было и без ноги остаться.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:25

      Поправляйся Володя, успехов тебе.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2018, 15:04

      скорейшего выздоровления

      7
      Ответить
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