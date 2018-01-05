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  • Защитник «Урала» Хозин близок к восстановлению, футболист пропустил два года из-за инфекции

Защитник «Урала» Хозин близок к восстановлению, футболист пропустил два года из-за инфекции

5 января 2018, 14:46
8

Защитник «Урала» Владимир Хозин рассказал о состоянии здоровья. В феврале 2016 года на сборах он занес инфекцию в рану, после чего не принимал участия в официальных встречах.

«На сборах начну работать с реабилитологом, как буду готов, начну тренироваться с основным составом. Спешить не буду, в моем случае неделя или день уже ничего не решат, главное – хорошо подготовиться. Думаю, двух месяцев до возобновления чемпионата мне будет достаточно.

По ноге чувствую, что теперь все в порядке. Раньше не мог долго сидеть, потому что передавливало нервы, сейчас уже такого нет.

Нападающий пробежал передо мной, чтобы закрыть мяч, а я просто неудачно за него зацепился, был сильный щелчок в ноге, потом она была как в свободном полете, ударился пяткой о газон, а дальше я уже ничего не помню. Очнулся, лежу на газоне, болит нога – и все. Потом, когда меня уже уводили с поля, заметил, что кость торчит из руки, но проблемы с плечом оказались мелочью по сравнению с ногой

Так получилось, что сразу обследование не сделали. Потом оно показало, что сухожилие оторвалось, а перепончатая мышца висела на последних волосках

[Через 2 месяца после операции в клинике] мне сделали пункцию, но из ноги постоянно продолжал течь гной, только через полторы недели мне сказали, что у меня завелся стафилококк», – рассказал игрок.

Осенью он сыграл несколько матчей за молодежный состав, успел выйти на замену в матче основной команды, но состояние ухудшилось.

Сне сказали, что ногу «почистили», я пропил антибиотики два месяца, дискомфорт в ноге чувствовал, но мне сказали, что со временем все пройдет. Дискомфорт чувствовал, но мне становилось лучше. Однако в одном из игровых эпизодов на сборах снова почувствовал боль.

Оказалось, что инфекция заносится достаточно часто, и неважно, где проводилась операция. Но если бы это было обнаружено сразу, от инфекции можно было бы избавиться за неделю, а в той клинике, похоже, с этим затянули», – сказал 28-летний игрок.

Команда Александра Тарханова ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе девятой команды турнирной таблицы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Хозин Владимир
Комментарии (8)
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серега кашин
1515153874
скорейшего выздоровления
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DOCTOR PENALTY
1515155139
Поправляйся Володя, успехов тебе.
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Nesterenko
1515156903
Нихрена себе накосячили, так можно было и без ноги остаться.
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David_Fio
1515159042
Здоровья! Отличный футболист!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1515159713
Удачи!
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OfaZavr
1515165312
Главное что сейчас все хорошо и тяжелый этап восстановления пройден. Здоровья!
Ответить
Axe111
1515174494
Здоровья!
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BigFanFCRV
1515176788
Жёстко
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