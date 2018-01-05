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    Салах: «Хочу стать лучшим футболистом в истории Египта»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в начале этого года стал лучшим игроком Африки. Он рассчитывает в 2018 году удачно выступить и в составе сборной Египта на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

    «Хотелось бы стать лучшим футболистом в истории Египта. Да, я знаю, чего хочу, и знаю, как этого добиться. Я ежедневно работаю на достижение этой цели. Мне кажется, что у меня неплохо получается это делать. Посмотрим, что будет в дальше. Я следую к своей цели шаг за шагом.

    У нас подбирается хорошая сборная, мы неплохо выступили на Кубке африканских наций и квалифицировались на чемпионат мира-2018. Уверен, что наше участие на мундиале заслужено.

    Я счастлив и горжусь этим успехом. Уверен, что в России мы покажем особенный футбол», – приводит слова Салаха AFP.

    Напомним, что сборная Египта будет выступать в Группе А на ЧМ-2018 вместе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 06:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 января 2018, 08:57

      А наши о планах Салаха на ЧМ 2018 и не догадываются !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 января 2018, 08:33

      Так уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 января 2018, 07:50

      Уже стал...

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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 5 января 2018, 07:49

      Да ты уже лучше в Египте

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