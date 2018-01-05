Салах: «Хочу стать лучшим футболистом в истории Египта»

А наши о планах Салаха на ЧМ 2018 и не догадываются !
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в начале этого года стал лучшим игроком Африки. Он рассчитывает в 2018 году удачно выступить и в составе сборной Египта на предстоящем в России чемпионате мира-2018.
«Хотелось бы стать лучшим футболистом в истории Египта. Да, я знаю, чего хочу, и знаю, как этого добиться. Я ежедневно работаю на достижение этой цели. Мне кажется, что у меня неплохо получается это делать. Посмотрим, что будет в дальше. Я следую к своей цели шаг за шагом.
У нас подбирается хорошая сборная, мы неплохо выступили на Кубке африканских наций и квалифицировались на чемпионат мира-2018. Уверен, что наше участие на мундиале заслужено.
Я счастлив и горжусь этим успехом. Уверен, что в России мы покажем особенный футбол», – приводит слова Салаха AFP.
Напомним, что сборная Египта будет выступать в Группе А на ЧМ-2018 вместе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.